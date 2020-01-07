Yenimahalle'de gece kar mesaisi

Dün sabah saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte tüm Yenimahalle beyaza büründü. Akşam saatlerinde karı fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini yaşarken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadeleye devam etti.

Kartopu oynayıp, kardan adam yaptılar

Her yaştan çok sayıda vatandaş, yeşil alanların beyaz gelinlikle buluştuğu eşsiz manzarada hem kaydı hem de bol bol fotoğraf çekerek, kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştirdi. Parklar çocukların eğlence alanı olurken; yokuşlar da kayak pistine dönüştü.

Gün boyu aralıksız yağan karla mücadele eden Yenimahalle Belediye ekipleri ise mesailerine gece de devam etti. 24 saat esasıyla çalışan ekipler gece de ara yolları açmaya, okul, sağlık kuruluşları ve camii önlerini temizlemeye devam etti.

“Tüm imkânları seferber ettik”

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yayaların ve sürücülerin mağdur olmaması için mesai yaparak çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkânları seferber ettik. Tüm gün ilçemizin dört bir yanında tuzlama ve karla mücadele araçlarımız çalıştı. Ara sokaklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri de kısa sürede çözüyoruz.” dedi.