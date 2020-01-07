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Yenimahalle'de "Bir Ses, Bir Işık"

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle hazırlanan “Bir Ses, Bir Işık” drama gösterisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle hazırlanan “Bir Ses, Bir Işık” drama gösterisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.  10 şizofreni hastasının sahne alacağı gösteri 9 Ocak Perşembe Günü saat 19.30’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde izleyenleriyle buluşacak.

Yaklaşık 3 aydır büyük bir emek harcanarak hazırlanan gösteride tamamen amatör 10 şizofreni hastası sahneye çıkmak için provalarda yoğun bir mesai harcıyor. Oyuncular, 9 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyun için tüm Ankaralıları heyecanlarını paylaşmak için bekliyor.

Yaşar, “Ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarmamız lazım”

Günümüzün en büyük sorunlarından birinin ötekileştirmek olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İnsanları din, dil, dış görünüş veya hastalıklarına bakarak ayırıyoruz. Toplum olarak farkında olmadan onları dışlıyoruz. Bunun neticesinde de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak toplumun her kesimini kapsayan politikalar güderek, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde herkesi eşit yurttaş olarak görüyoruz.“ dedi.
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Bugün 13:14 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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