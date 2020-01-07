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EGİAD Ticaret Köprüsü iş dünyasını birleştirdi

EGİAD tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen organizasyona, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GYİAD da katılım gösterdi.

Elif Duman
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EGİAD Ticaret Köprüsü, iş dünyasına örnek olmaya devam ediyor. EGİAD – Ege Genç İş İnsanları Derneği üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan İş Ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek amacıyla oluşturulan söz konusu etkinliğe bu yıl da katılım yüksek oldu. EGİAD tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen organizasyona, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GYİAD da katılım gösterdi.

İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaç edinen EGİAD’lı genç iş insanları, ‘EGİAD 7. Ticaret Köprüsü’ etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona 100’e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını da buluşturan etkinlik Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İş dünyasının birbiriyle tanıştığı ve iş bağlantısı kurduğu toplantı, tüm Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek oldu. EGİAD, üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan İş Ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek amacıyla “EGİAD Ticaret Köprüsü” başlığı altında “Speed Networking – Hızlı Tanışma” olarak da bilinen organizasyon sayesinde birçok iş bağlantısına ve ortaklığa da zemin yaratıldı. Geçmiş yıllarda Ege Bölgesi’ndeki iş dünyasında canlanmayı arttıran söz konusu organizasyona bu yıl İstanbul merkezli GYİAD üyelerinin de katılım göstermesiyle, organizasyon etkisi bölgeler arası gerçekleşmiş oldu. Toplantıda, EGİAD olarak üyeler arası ve diğer iş ortaklarıyla ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konusuna önem verildiği vurgulandı.

Organizasyonda açılış konuşması yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş yaşamını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenin yolunun networking’den geçtiğini dile getirdi. Aslan, “Sosyal ağların daha çok digital ortama taşındığı günümüzde yüzyüze, doğrudan iletişimin gücü ve etkisi aslında hala çok önemli. Günümüzde iyi bir network’ü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. Sosyal sermaye bir iletişimci için iş hayatına atılırken olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor. Sosyal sermayemle neler yapabilir, hangi kapıları açabilirim? Kimlerle ilişkideyim? Kimler beni tanıyor? Tüm bu soruların cevabı kişinin mevcut durumunu net bir şekilde görmesini sağlıyor. Kuvvetli bağlantıları olan bir girişimci çok daha etkili olabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir network'ün olabilmesini sağlamaktır. Bunun için de daha ihtiyaç olmadan insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekir. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Burada iş dünyasını biraraya getirerek, bir ağ oluşturarak onların birbirlerine ihtiyaç duyacakları zamana ön hazırlık oluşturuyoruz. Bağlantılarımızı, iş ağlarımızı, ortak tanıdıklarımızı daha net görüyoruz. Bu da networkingin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada önemli bir detayı da eklememiz gerekiyor. Geçmiş başarı ve başarısızlıklarınızı incelediğinizde çevrenizdeki insanların etkisini net bir şekilde görüyorsunuz. İstesek de istemesek de çevremiz hem başarımızı hem de hayat kalitemizi etkiliyor. Bu yüzden kimi tanıdığımız, kimle bağ kurduğumuz hayati derecede önemli. Ben bu anlamda bugün EGİAD’ın ve GYİAD’ın size değerli üyelerinin yanında yer almaktan dolayı kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum” dedi.

Dünya’nın yakından takip ettiği Speed Networking – Hızlı Tanışma sistemini etkin bir şekilde kullanan ve Ticaret Köprüsü ağını ilk kuran sivil toplum örgütü olarak EGİAD, yine bir ilke imza atmış oldu. EGİAD girişimleriyle Türkiye’de yaygınlaşan bu sistem sayesinde ticaret ağları genişlerken, rekabetin her geçen gün daha kırıcı olduğu günümüzde iş fırsatları da daha görünür hale gelmiş oldu. Bundan sonraki hedeflerden birisi de ticaret köprüsünün yabancı yatırımcı ve iş insanlarını kapsayan bir organizasyon altında yapılması olarak belirlendi.
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