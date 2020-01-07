Etimesgut'ta basketbol şenliği

Etimesgut Kaymakamlığı, Etimesgut Belediyesi, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul 3. ve 4. sınıflar arası basketbol şenliği düzenlendi. Etimesgut Belediyesi Tunahan Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın 4. sınıf erkekler final maçında Cahit Zarifıoğlu İlkokulu ve ABC Koleji karşılaştı.

Final maçını Cahit Zarifoğlu İlkokulu kazanırken dereceye giren takım ve öğretmenlere kupa ve madalyalarını Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hamza Güneş verdi.

Törende konuşan Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, belediye tarafından yapılan spor tesislerinde böyle turnuvalar düzenleme imkanı bulduklarını belirterek, katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Demirel'e teşekkür etti. Başkan Demirel'de dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.