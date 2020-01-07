İran'da Felaket! Süleymani'nin Cenazesinde İzdiham Çıktı, Onlarca Ölü Var!

ABD tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Bağdat'ta öldürülen ve saldırı emrinin Trump tarafından verildiği ortaya çıkan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan Kasım Süleymani'nin cenaze törenine yüzbinlerce kişi katılım gerçekleştirdi. Defnedilmek üzere memleketi olan Kirman'a getirilen Süleymani'nin cenaze töreninde felake yaşandı.

Sokak ve caddeleri adım atılmayacak şekilde dolduran insanlar sonucunda izdiham meydana geldi. Yaşanan izdiham sonucunda 40 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bölgeden alınan sıcak bilgilere göre, ilk olarak 35 kişinin öldüğü söylenirken, net bilgilere göre ölü sayısının 40 olduğu aktarıldı.

Cenaze, normal şartlarda bugün Kirman'da defnedilecekti. Fakat katılımın çok fazla olması ve birçok üzücü hadisenin meydana gelmesiyle birlikte Süleymani'nin defin işlemlerinin farklı bir gün yapılmasına karar verildi. Bu vesileyle cenaze töreni ertelendi. Hayatını kaybeden kişiler ise, çıkan izdiham sonucunda çoğu ezilerek öldü.

Kasım Süleymani Olayı Ne?

Birkaç gün önce ABD Savunma Bakanlığı olan Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Trump tarafından verilen ölüm emriyle birlikte, Kasım Süleymani'nin Irak havayolu yakınlarında öldürüldüğü ifade edilmiştir. Bunun üzerine özellikle Ortadoğu'da tansiyon yükselmiş ve İran'la Irak yönetimlerinden ABD'ye intikam mesajları verilmişti.

İran Başbakanı, intikam yemini ederek; bunun acısını çıkaracaklarını aktarırken, Trump ise karşı bir açıklama yaparak tek bir ABD varlığına zarar gelmesi durumunda İran'a hayatında hiç görmediği yaptırımlar uygulayacağını söylemişti.

Bunun üzerine İran, Trump'ın sözlerine kulak asmayarak bölgeleri üzerinde yer alan ABD büyükelçiliği yakınlarına 2 adet, biraz uzağına ise 1 adet füze atmıştı ve bölgeyi terk etmeleri için kendilerince "ufak bir uyarı" yapmışlardı.

Ortadoğu'da ve tüm Dünya'da tansiyonu hat safhaya çıkaran söz konusu olay sonucunda, neler yaşanacağı; ABD'nin nasıl bir hamle yapacağı ya da İran'ın intikam uğruna saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği büyük merak konusu olmuş durumda.