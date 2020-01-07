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İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Televizyon İzlerken Kanlar İçerisinde Yere Yığıldı

İstanbul Esenyurt içerisinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evin çocuk odasında televizyon izlemekte olan henüz 16 yaşındaki çocuk, henüz nereden geldiğinin tespiti gerçekleştirilemeyen pompalı tüfek saçmalarının hedefi olarak kanlar içinde yere yığıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Esenyurt'ta bir araçtan pompalı tüfekle bir eve doğru ateş edilmeye başlandı. Evde televizyon izleyen henüz 16 yaşındaki çocuk, koluna isabet eden cam parçaları ve saçmalar sonucunda bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.

Odasında TV İzliyordu

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Sema Sokak'ta meydana gelen söz konusu olayı duyanlar duyduklarına inanamadı. 

Yapılan iddialara göre, sokaktan geçiş yapmakta olan bir araçtan, henüz kimlik tespiti gerçekleştirilemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfek kullanılarak ateş açıldı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda etrafa dağılan saçmaların evin camına isabet etmesi, ardından ise 16 yaşında olan ve Odasında TV izleyen çocuğun koluna ve vücudunun çeşitli yerlerine girmesi, küçük çocuğun kanlar içinde yere yığılmasına sebebiyet verdi. Acı içerisinde çığlık atan gencin sesini duyan aile ertleri, hemen odaya koşup çocuklarını öyle görünce şok yaşadılar.

Polis ve sağlık ekiplerine haber veren ailenin ihbarıyla birlikte olay yerine hemen 112 acil sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi yapıp, genci hastaneye kaldırdı. 

Çalışma Başlatıldı

Olay yerine gelen polisler, çevrede sıkı güvenlik önlemleri alarak suçluların bulunması için çalışma altına imza atarken, 112 acil sağlık ekipleri ise yaralı gencin ilk müdahalesini yaptı. Odasında hiçbir şeyden habersiz bir şekilde televizyon izlediği esnada vücuduna saplanan saçmalar ile birlikte kanlar içerisinde yerde kalan Halit A., hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati riski bulunmadığı öğrenilen Halit A., herkese derin bir nefes aldırdı.

Polis ekipleri ise, Halit A.'nın yaralanmasına sebep olan saçmaların çıktıpı pompalı tüfeğin kime / kimlere ait olduğunu ve yine kim / kimler tarafından ateşlendiğini öğrenme amacıyla geniş çaplı çalışmalar altına imza atarak, bölge üzerinde yer alan tüm işyeri güvenlik kameraları ile, mobese kameralarını inceleme altına aldı.

Olayın neden kaynaklandığı, Halit A.'nın hedef olup olmadığı, maganda kurşunu sonucunda mı yaralanıp yaralanmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların bulunmasıyla birlikte olayın neden kaynaklandığı belli olacak. 

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