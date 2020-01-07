Tüm Dünya'nın Gözü Türkiye Üzerinde: Yarın Açılıyor!

Rusya'nın doğal gazını, Türkiye üzerinden TürkAkım projesi kapsamında geçirerek Avrupa'ya dağıtması tüm Dünya tarafından "proje" aşamasındayken dikkat çekmiş ve yine Dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu TürkAkım projesinin açılış töreni yarın İstanbul'da yapılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de törene katılması beklentiler dahilinde yer alıyor.

İnşaat Süreci Tamamlandı

Rusya'nın Anapa şehrinden başlayan ve Kıyıköy'e kadar uzanan devasa büyüklüğe sahip olan tam 935 kilometre uzunluğundaki iki farklı hattan meydana gelen TürkAkım isimli projenin inşaat süreci nihayet tamamlandı. Anapa'da yer alan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali'nin de eş zamanlı olarak inşa çalışmalarında sona gelindi.

Avrupa'da Dağıtılacak

Ruz gazını direkt olarak Türkiye'ye iletmesi planlanan söz konusu TürkAkım boru hattı, 31 Aralık 2019 tarihinde gaz akışına tamamıyla hazır hale getirildi ve üzerinde bugüne kadar birçok test yapılarak herhangi bir sorun olup olmadığı denetlendi.

Her bir hattı üzerinde 15.75 milyar metreküp olmak üzere total de 31.5 Milyar metreküp gaz kapasitesine sahip olan TürkAkım projesinin, ilk olarak 15.75 metreküp kapasiteye sahip hattında gaz akışı direkt olarak Türkiye'ye verilirken, diğer hattaki 15.75 milyar metreküplük akış ise Avrupa'ya dağıtılacak.