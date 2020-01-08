Mamak’ta karla gelen görsel şölen

Son günlerde tüm yurdu etkisini altına alan şiddetli kar yağışı Başkent Ankara’yı da etkiledi. Yoğun kar yağışıyla bastıran kışın en güzel halini ise Mamaklılar yaşıyor. Mamak’ta yağan kar tam manasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mamak’ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı.

Rekreasyon alanları, parklar ve bahçelerde kullanılan ışıklandırmalarla birlikte yağan kar estetik görüntüler oluşturdu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; “Yatırımlarımızda fonksiyonelliği ve görselliği bir arada bulundurduk. Işıklandırmayla birlikte bu yatırımlar tüm Mamak’a görsel bir ziyafet sunuyor. Özellikle karın yağmasıyla geceleri Mamak bambaşka bir görüntüye ev sahipliği yapıyor” dedi.

Kar Mamak’ta hayatı aksatmadı

Mamak Belediyesi, 1000 personel ve 100 araç ile 161 kritik noktada aldığı önlemlerle birlikte ilçede hayatın normal akışında ilerlemesini sağladı. Yoğun kar yağışı ve don olaylarına rağmen Mamak’ta hayat aksamadı. Mamak Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat mesai yaparak vatandaşın mağdur olmasını engelledi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Mamaklılar kar mağduriyeti yaşamayıp karın keyfini sürdü.