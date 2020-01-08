5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti

Sosyal belediyecilik uygulamalarının en güzel örnekleriyle Mamaklıların yanında olan Mamak Belediyesi her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştırıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden bir yılda 5 bin 500 kişi faydalandı. Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde muayene ve sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; enjeksiyon, pansuman, sonda takımı ve kan alımı yapılıyor.

Eşit hizmet veriliyor

Evde Sağlık Hizmeti için başvuruda bulunan tüm Mamaklılara eşit bir şekilde hizmet verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek en kıymetli belediyecilik hizmetidir. Bu anlayışla iyi günde kötü günde Mamaklıların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.