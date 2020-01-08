Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi

Yeni yılın ilk Halk Günü’nde vatandaşlarla buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözlerden biri de hem istihdamı artırmak hem de yerel düzeyde işsizlik problemine çözüm bulmaktı. Bu nedenle yaklaşık 2 aydır hizmet veren Kariyer Ofisi’miz özellikle iş arayan vatandaşlarımız için önemli çalışmalar yaptı. 2 ayda 65 vatandaşımızı iş sahibi yaptık.” dedi.

VATANDAŞ HALK GÜNÜ’NDEN MEMNUN AYRILDI

Her hafta Salı günü Keçiören Belediyesi başkanlık binasında düzenlenen Halk Günü’nde vatandaşın yeni yıl tebriklerini kabul eden Başkan Altınok, aynı zamanda talep ve beklentileri de dinledi.

İş talebi olan vatandaşların Keçiören Kariyer Ofisine başvuru yapabileceklerini belirten Başkan Altınok, mahalle ve sokaklarıyla ilgili herhangi bir talebi olan vatandaşları önce kendisi dinledi, ardından da söz konusu talebin yerine getirilmesi için ilgili başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine talimat verdi.

“2020 KEÇİÖREN İÇİN GÜZEL BİR YIL OLACAK”

Başkan Altınok, vatandaşlarla kimi zaman özel kimi zaman da toplu olarak gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir değerlendirmede bulunarak, “Doğuyoruz ve ölüyoruz ama esasında dünyamızı değiştiriyoruz. Yüreklerimizi genişletelim, güzel kelam, iyilik ve sevgi için yarışalım. 2020 Keçiören için güzel bir yıl olacak.

Bizler makamda oturarak, vatandaştan uzak kalarak yöneticilik yapmadık, yapmayacağız. Halktan uzak kalan Hak’tan da uzak kalmış demektir. İlk belediye başkanlığı görevini üstlendiğimiz günden başlayarak vatandaşlarımızı kucakladık onlarla olan bağımızı hiç koparmadık. Vatandaşlarımızın hem özel taleplerine hem de genel taleplerine her daim cevap vermeye devam edeceğiz.” dedi.