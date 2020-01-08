Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve güvenlik görevlileri katıldı.

Öncelik vatandaşın huzuru

Yenimahalle’de göreve geldiği günden beri asıl olarak halkın belediye hizmetinden memnun olmasının amaçlandığını belirten Yaşar “ Vatandaşın yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmak amacıyla hep birlikte durmaksızın çalışıyoruz.

Sizin göreviniz son yıllarda büyük tehlike oluşturan uyuşturucu sorunu ve halkın güvenliği açısından sıkıntı yaratacak hususları gerekli birimlere iletmek, devletin kolluk güçleri ile uyum içerisinde çalışmaktır.

Parklarımızda vatandaşlarımız huzur bulsunlar, dinlensinler diye gözünüz kulağınız açık olmalı. Yenimahalle’deki parklar huzur bahçeleri olmalı. Vatandaşın huzuru için bu hususlara eksiksiz olarak dikkat etmelisiniz.” dedi.

“Devletin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde çalışıyoruz”

Park ve yeşil alanlarda çalışan güvenlik personelinin çok dikkatli davranması gerektiğini ifade eden Yaşar “ Vatandaşın bir araya geldiği, ailesi ile birlikte keyifle vakit geçirdiği bu alanlarda gördüğünüz sıkıntılı durumları vakit kaybetmeksizin gerekli birimlere ileteceksiniz.

Özellikle uyuşturucu belasının önüne geçilmesi, vatandaşı rahatsız eden ve devlet malına zarar veren şahısları belirlenmesi amacıyla polis, bekçi ilgili tüm birimlerle irtibat halinde olacaksınız.

Yenimahalle Belediyesi olarak ayrım yapmaksızın devletin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde çalışan bir belediyeyiz. Bu uyumun devamlılığını ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, sizin görevinizi layıkıyla yapmanızdan geçiyor. Yenimahalle sakinlerinin huzuruna ve mutluluğuna engel olacak her olayın önüne geçmek için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.