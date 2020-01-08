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Zirvede karla mücadele

Kahramankazan Belediyesi, önceki gün yaşanan yoğun kar yağışıyla ilçenin tüm noktalarında mücadele etti.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, önceki gün yaşanan yoğun kar yağışıyla ilçenin tüm noktalarında mücadele etti. Ekipler, ilçenin tüm noktalarında olduğu gibi 1350 rakımındaki ilçenin en yüksek yerleşim birimi Tekke Mahallesi’nin kar nedeniyle kapanan yollarını açtı.

Kahramankazan Belediyesi, önceki gün yaşanan ve ilçeyi etkisine alan yoğun kar yağışı nedeniyle seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir çalışma yürüttü. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında çalıştı. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler kaldırım ve yaya yollarını da temizledi. Ekipler ayrıca, yolda kalan araçları da kurtardı.

Zirvede amansız mücadele

Karla mücadele ekipleri çalışmaları kapsamında ilçe merkezine 16 km uzaklıkta ve 1350 rakımındaki ilçenin en yüksek yerleşim yeri olan Tekke Mahallesi’nde de çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ana ve ara yolları açtı. Zor koşullar altında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri böylece ilçenin en yüksek yerleşim biriminde dahi ulaşımın aksamamasını sağladı.

1350 metrede denetim

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde denetledi. Oğuz, 1350 metrede yürütülen karla mücadele çalışmalarını bizzat takip etti. Oğuz, burada Tekke Mahallesi sakinleriyle de sohbet etti. Karla mücadele çalışmalarını yetki ayrımı gözetmeksizin ilçenin tüm noktalarında sürdüklerini ifade eden Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak yoğun kar yağışı nedeniyle verdiğimiz mücadeleyi alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale etmekte yetersiz kaldığı, sorumluluk alanımızda olmayan noktalarda da çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. Yoğun gayret göstererek özverili çalışmalarda bulunan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Vatandaşlar teşekkür etti

Tekke Köyü sakinleri de, Başkan Oğuz’a ve belediye ekiplerine gayretli çalışmaları dolasıyla teşekkür etti. Vatandaşlar yollarının kapanmaması dolasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
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Bugün 11:49 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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