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Ankara İhracatını Arttırdı Ama Yerimiz ''Beş'' Olmamalı

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Ankara’nın 2019 yılında toplam 8.3 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyledi. Bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 7.8 oranında arttıran Başkent’in, bu oranla en fazla ihracat yapan 5’nci olduğunu bildiren Çamur, “Halbu ki ilk 3’te yer alacak kapasiteye sahibiz” dedi.

Tuğçe Cantürk
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Verilere göre Ankara’nın ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 7.82 arttığını, bu oranla Başkent’in; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’in ardından 5’nci sıradaki yerini koruduğunu bildiren Başkan Çamur, “2018 yılında Ankara’nın toplam ihracat miktarı 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ihracatını 8.3 milyar dolara çıkaran ve bir yılda yüzde 7.8’lik artış sağlayan Ankara, en fazla ihracatı yine en güçlü olduğu alanda; savunma ve havacılık sanayinde gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Savunma, Makine, Otomotiv ve Çelikte Artış

Başkent Ankara’nın 2018 yılında savunma ve havacılık sanayinde 969.3 milyon dolar ihracatının geçen yıl 1.3 milyar dolara çıktığını kaydeden Başkan Levent Çamur, “Savunma sanayindeki bir yıllık ihracat artışımız yüzde 38.9’dur. Yine Ankara’nın güçlü olduğu bir diğer sektör makine ve aksamları sanayidir ve bu alanda 2018 yılında 1.1 milyar dolar olan ihracatımız, yüzde 6.68’lik artışla 2019’da 1.2 milyar dolara yükselmiştir. Yine otomotiv endüstrisinde de Ankara ihracatını arttırmayı başarmıştır. Otomotivde 2018’de 1.151 milyar dolarlık ihracat yapan Ankara, aradan geçen bir yıl içinde yüzde 7.94’lük artışla 2019’da ihracatını 1.243 milyar dolara çıkarmıştır. Ankara’nın çelik ihracatında yakaladığı ivme de devam etmiş, 2018’de 608 milyon dolar olan çelik ihracatımız bir yıl içinde yüzde 9.30 artarak 665 milyon dolara yükselmiştir. Ankara’nın 2019’da en fazla ihracat artışını gerçekleştirdiği sektör ise mücevher olmuştur.  2018 yılında 16.2 milyon dolar olan mücevher ihracatını, bir yıl içinde yüzde 52.4 oranında arttırarak 24.7 milyon dolara çıkaran Ankara, bazı önemli sektörlerde ise gerilemiştir” dedi.

İşte İhracatımızın Gerilediği Sektörler

Başkent Ankara’nın son bir yılda ihracat düşüşü yaşadığı sektörlere ilişkin de bilgi veren Başkan Levent Çamur, şunları söyledi: “Bunların başında kimyevi maddeler sektörü gelmektedir. 2018’de kimyevi maddeler sektöründe 1.2 milyar dolar olan ihracatımız, bir yılda yüzde 4.44 gerileyerek 1.1 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yine gemi ve yat sektöründe ciddi bir ihracat kaybımız söz konusudur. 2018 yılında 5.8 milyon dolar olan ihracatımız, bir yılda yüzde 59.7 gerileyerek 2.3 milyon dolara düşmüştür. Tekstil ve hammeddeleri sektöründeki ihracat düşüşümüz ise yüzde 35.3 civarındadır. 2018’de bu alanda 18.4 milyon dolarlık ihracat yapan Ankara, 2019’da ihracatını 11.8 milyon dolara geriletmiştir.”

ABD En Çok İhracat Yapılan Ülke

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Başkent Ankara’nın 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkelere ilişkin de şu bilgileri verdi: “ABD yine en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelmektedir. ABD’ye 2018’de 699.4 milyon dolar olan ihracatımız bir yılda yüzde 9.27’lik artışla 764.2 milyon dolara çıkmıştır. Irak’a ihracatımız bir yılda yüzde 19’luk artışla 277 milyon dolardan 330 milyon dolara çıkmış, Birleşik Krallık’a ihracatımız yüzde 4.8’lik artışla 211 milyon dolardan 221 milyon dolara yükselmiş, Azerbaycan’a ihracatımız bir yılda yüzde 36.9’luk artışla 141 milyon dolardan 194 milyon dolara yükselmiş, İspanya’ya ihracatımız yüzde 38’lik artışla 110 milyon dolardan 152 milyon dolara çıkmıştır. En fazla ihracat artışı yaşadığımız ülkelerden biri de Fransa’dır. 2018’de Ankara’dan Fransa’ya 140 milyon dolar olan ihracat miktarı, bir yılda yüzde 53.4’lük artışla 2019’da 224.3 milyon dolara çıkmıştır.”

Almanya ve Çin’e Satışımız Düştü

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, ihracatta önemli pazarımız olan bazı ülkelere mal ve hizmet satışımızın son bir yılda ne yazık ki gerilediğini, bunların başında Almanya ve Çin’in geldiğini de bildirdi. Çamur, “Ankara’dan 2018’de Almanya’ya 687 milyon dolar olan ihracatımız yüzde 2.3’lük kayıpla 671 milyon dolara gerilemiş, Çin’e 2018’de 673.7 milyon dolar olan ihracatımız ise bir yılda yüzde 21.7’lik kayıpla 527.2 milyon dolara düşmüştür. Hollanda’ya 2018’de 214.3 milyon dolarlık ihracat yapan Ankara, bir yılda yüzde 10’luk düşüşle bu ülkeye ihracatını 191.6 milyon dolara geriletmiştir. Katar da ihracatımızın gerilediği ülkeler arasındadır. 2018’de 159.9 milyon dolar olan Katar ihracatımız yüzde 22.8’lik düşüşle 2019’da 123.4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Yerimiz Beş Değil, İlk Üçtür

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Ankara’dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığını, Marshall Adaları’ndan Mauritius’a, Moğalistan’dan Küba’ya, Kostarika’dan Kotdivuar’a, Namibya’dan Vietnam’a kadar onlarca ülkeye mal ve hizmet satıldığını da söyledi. Ankara’nın ihracat rakamlarının sevindirici ancak kapasitesinin çok altında olduğunu vurgulayan Başkan Çamur, “Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Başkentli sanayicinin 2019’da gösterdiği performans takdire değerdir. Ancak bir sanayici olarak şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki Ankara hemen her sektörde, hemen her sanayi bölgesinde sahip olduğu potansiyel ve kapasitesiyle çok daha fazla ihracat yapabilecek, ilk 3’te yer alabilecek durumdadır. Öteden beri ifade ettiğimiz gibi Türk ekonomisinin kurtuluş reçetesi ihracattadır, ihracat artışı için tüm enstrümanlar kullanılmalıdır. Yükte hafif pahada ağır üretimin artması demek aynı zamanda istihdamın da artması, cari açık ve enflasyonun azalması demektir. Ankara başta savunma sanayi olmak üzere tüm kritik sektörlerde tam da bu tanıma uyacak üretimi gerçekleştirebilecek tüm argümanlara sahiptir. Yeter ki bu gücü harekete geçirelim” dedi.
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