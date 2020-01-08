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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Müjdeli Haber Geldi!

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte normal şartlar altında yumurta toptan satışlarında uygulanmakta olan %8 oranındaki KDV oranının %1'e kadar düşürülmesinin bu sektöre yapılabilecek ve yapılan en büyük iyilik olduğunun altını çizdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespit edilmesiyle ilgili olarak alınan kararda değişiklik meydana getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu kapsamda yürürlüğe girdi.

Yumurtada yapılan toptan satışlara yönelik alınan KDV oranı bu çerçeve dahilinde 0'dan belirlendi ve tavuk yumurtasının toptan tesliminde normal şartlar altında %8 oranında alınan KDV, %1'e düşürüldü.

KDV oranının düşürülmesinin sektörde oldukça büyük hareket meydana getireceğinin altını çizen Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da yaklaşık olarak 13 milyon yumurta üretimi gerçekleştirildiğini, yumurta üretiminde Türkiye'nin en büyük 3.şehri olduklarının dikkat çerçevesi dahiline alındığında, Türkiye ekonomisine oldukça büyük katkısı olan Manisa ili olarak bu indirimin Yumurtacılık sektöründe oldukça faydalı bir şekilde kendini gösterecek olduklarının kanaatinde olduklarını; Türkiye ve Manisa için alınan bu kararın hayırlı olmasını dilediklerini sözlerine ekleyerek açıklamalarını noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; yumurtayla ilgili olarak geçmiş zamanlarda da bir açıklama altına imza atarak HaberTürk'te Show TV, Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veysi Ateş ile Ece Üner'le konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı programda hayatıyla ilgili olarak sorulan sorulara oldukça dikkat çeken ve ilginç yanıtlar vermişti. Erdoğan; Veyis Ateş tarafından kendisine yöneltilen, "iki yumurta kırabiliyor musunuz" sorusuna, bunun ucuz bir soru olduğunu, 2 yumurta kırmanın ne demek olduğunu belirterek her zaman yaptıklarını; evdeki arkadaşların hazırlığını yaptıklarını, 3 yumurtanın gerekli olduğunu; ara sıra pastırma, ara sıra da kavurma yediğini söyledi.

Bunun üzerine bir soru daha yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kendiniz mi yapıyorsunuz" sorusuna "O Kadar da değil" diyerek izleyen herkesi güldürmüştü.

Yumurtayı oldukça sevdiği bilinen Erdoğan'ın yumurtada KDV indirimine gitmesi; yine üreticileri; satıcıları ve fiyatlarda indirim yaşanacağı umuduyla birlikte tüketicileri oldukça mutlu etti. 

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