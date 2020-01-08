Özgecan Aslan'ın Katilinin Oyunu Bozuldu! Detaylar Şaşırttı

Ordu'da Türkiye'nin yüreğini yakan; Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi 3.sınıfta eğitim gören 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i ikamet etmekte olduğu binanın hemen giriş bölümünde bıçaklayarak canice öldüren Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu ortaya çıktı.

Arduç'un, akıl sağlığının yerinde olduğuna oy birliği ile karar verildiği ifade edilen söz konusu raporda, şahsın bilincinin açık olduğu; iletişim kurabildiği; uyum gösterebildiği, duygu durumlarında herhangi bir bozukluk ya da problem olmadığı, düşünce içeriğinin yeridne olduğu, hezeyan ya da halüsinasyon gibi durumların tespit edilmediği, gerçeği değerlendirme, yargılama yapma, ayırt edebilme, soyutlama yeteneklerinin de normal olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi içerisinde toplam 3 farklı doktorun oy birliği ile ortaya çıkarılan söz konusu raporda, Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un 3 Aralık 2019 tarihinde 20 yaşındaki genç kızı canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürdüğü suçuna karşılık olarak; Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "akıl hastalığı sebebiyle ceza almayacağı" hükmünü direkt olarak düzenleyen 32'nin 1'i ve 32'nin 2. maddelerinden herhangi bir şekilde isifa edemeyeceği ortaya çıktı.

Oyunu Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar gerek polis merkezinde, gerekse savcılıkta sürekli olarak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ifadeler veren ve dehşete düşüren Özgür Arduç'un sağlık raporu milyonlarca kişi tarafından bekleniyordu.

20 yaşındaki kızı canice, canavarca hisle öldüren katil Arduç'un tüm bunları bir oyun üzerine kurduğu akıl sağlığının gayet yerinde olduğu belirlendi.

Toplam 10 farklı konu üzerinden gerçekleştirilen akıl sağlığı testinde Özgür Arduç; hiçbir şekilde, hiçbir insan yeteneğinde geri kalmadı ve %100 akıl sağlığı yerinde çıktı.

Bu vesileyle oyunu ortaya çıkan Özgür Arduç'un aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında herhangi bir adım geri atılmadı. Ömür boyu cezaevinde kalacak olan Arduç, cezaevinde intihar girişiminde bulunmuş fakat ölmemişti.