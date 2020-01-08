Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:33 TSİ- Gündem G: Bugün 17:40 TSİ

Özgecan Aslan'ın Katilinin Oyunu Bozuldu! Detaylar Şaşırttı

Ordu'da Ceren Özdemir'i oldukça cani bir şekilde öldüren Özgür Arduç isimli katilin, her savunmasında söylediği "akıl sağlığım bozuk" oyunu tutmadı. Sağlık heyeti, oy birliği ile bir karar alarak Arduç'un akıl sağlığının gayet yerinde olduğunu ve cezai ehliyete sahip olduğunu tespit etti. Raporun detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Ordu'da Türkiye'nin yüreğini yakan; Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi 3.sınıfta eğitim gören 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i ikamet etmekte olduğu binanın hemen giriş bölümünde bıçaklayarak canice öldüren Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu ortaya çıktı.

Arduç'un, akıl sağlığının yerinde olduğuna oy birliği ile karar verildiği ifade edilen söz konusu raporda, şahsın bilincinin açık olduğu; iletişim kurabildiği; uyum gösterebildiği, duygu durumlarında herhangi bir bozukluk ya da problem olmadığı, düşünce içeriğinin yeridne olduğu, hezeyan ya da halüsinasyon gibi durumların tespit edilmediği, gerçeği değerlendirme, yargılama yapma, ayırt edebilme, soyutlama yeteneklerinin de normal olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi içerisinde toplam 3 farklı doktorun oy birliği ile ortaya çıkarılan söz konusu raporda, Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un 3 Aralık 2019 tarihinde 20 yaşındaki genç kızı canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürdüğü suçuna karşılık olarak; Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "akıl hastalığı sebebiyle ceza almayacağı" hükmünü direkt olarak düzenleyen 32'nin 1'i ve 32'nin 2. maddelerinden herhangi bir şekilde isifa edemeyeceği ortaya çıktı.

Oyunu Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar gerek polis merkezinde, gerekse savcılıkta sürekli olarak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ifadeler veren ve dehşete düşüren Özgür Arduç'un sağlık raporu milyonlarca kişi tarafından bekleniyordu.

20 yaşındaki kızı canice, canavarca hisle öldüren katil Arduç'un tüm bunları bir oyun üzerine kurduğu akıl sağlığının gayet yerinde olduğu belirlendi.

Toplam 10 farklı konu üzerinden gerçekleştirilen akıl sağlığı testinde Özgür Arduç; hiçbir şekilde, hiçbir insan yeteneğinde geri kalmadı ve %100 akıl sağlığı yerinde çıktı.

Bu vesileyle oyunu ortaya çıkan Özgür Arduç'un aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında herhangi bir adım geri atılmadı. Ömür boyu cezaevinde kalacak olan Arduç, cezaevinde intihar girişiminde bulunmuş fakat ölmemişti. 

Bugün 17:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Özgecan Aslan'ın Katilinin Oyunu Bozuldu! Detaylar Şaşırttı mask
Özgecan Aslan'ın Katilinin Oyunu Bozuldu! Detaylar Şaşırttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Müjdeli Haber Geldi! mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Müjdeli Haber Geldi!
Tüm Dünya'nın Gözü Türkiye Üzerinde: Yarın Açılıyor! mask
Tüm Dünya'nın Gözü Türkiye Üzerinde: Yarın Açılıyor!
İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Televizyon İzlerken Kanlar İçerisinde Yere Yığıldı mask
İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Televizyon İzlerken Kanlar İçerisinde Yere Yığıldı
İran'da Felaket! Süleymani'nin Cenazesinde İzdiham Çıktı, Onlarca Ölü Var! mask
İran'da Felaket! Süleymani'nin Cenazesinde İzdiham Çıktı, Onlarca Ölü Var!
EGİAD Ticaret Köprüsü iş dünyasını birleştirdi mask
EGİAD Ticaret Köprüsü iş dünyasını birleştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL