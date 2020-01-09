Suriye'den Acı Haber Geldi: 4 Askerimiz Şehit Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölge üzerinde yapılan yol kontrollerinde bombalı araç saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Meydana gelen bu saldırı sonucunda 4 askerimizin şehit olduğu ifade edildi. Yürek yakan haber, saat 21.33 civarında Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terör örgütlerinden tamamıyla arındırılmış olan Suriye'nin Resulayn şehrinin, güney sınırlarında bulunan kırsal Arbani isimli köy üzerinde, kontrol noktasına terör örgütlerince bomba yüklü bir araçla hain bir saldırı gerçekleştirildi. Yapılan saldırı sonucunda 4 askerimiz şehit oldu.

Şehitlerin İsimleri

Bombalı aracın alana yaklaştığı esnada incelemeler gerçekleştirmek üzere aracın yanına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, aracın patlamasıyla birlikte haince şehit edildi. Patlama sonrasında Türkiye'den söz konusu bölge üzerinde çok sayıda ambulans sevk edilirken, şehit olan askerlerimizin cansız bedenleri, patlamanın yaşandığı bölgeden alındı ve ülkemiz sınırlarına getirildi.

Şehit Ateşi Baba Ocağına Düştü

Suriye sınırları içerisinde yer alan Resulayn ilçesinde; TSK'nın kontroller gerçekleştirdiği nokta üzerinde terörislterce bomba yüklü araç kullanılarak gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda şehadet şerbetini içen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Erol Yanık'ın şehadet haberi Gaziantep'te bulunan baba ocağına ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör ekiplerinden tamamen ardınrıılmış olan Resulayn ilçesinde, dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan geçit kontrol noktasında terör örgütlerince bomba yüklü araçla saldırı yapıldı.

Patlamada haince şehit edilen Erol Yanık'ın şehadet şerbetini içtiği haberi, Gaziantep Beykent Mahallesi'nde ikamet etmekte olan ailesine ulaştırıldı. Baba Mustafa Yanık ve anne Halise Yanık, oğullarının şehadet şerbetini içtiği haberlerini, kapılarına gelen hüzünlü askerlerden aldı. Oğlunun şehit olduğunu öğren acılı aile gözyaşlarına boğulurken; şehit haberinin yankılanmasıyla birlikte onlarca vatandaş eve gelerek aileyi teselli etti. Şehidimizin ikamet ettiği sokak baştan aşağı bayraklarla donatıldı.