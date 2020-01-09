Ekrem İmamoğlu ve Didem Arslan Canlı Yayında Çok Sert Tartıştı!

Habertürk TV ekranlarında canlı olarak izleyenlerin karşısına gelen "Türkiye'nin Nabzı" isimli programda; tartışma konusu olarak Kanal İstanbul seçilirken, programın moderatörü olan Didem Arslan ve İBB Başkanı İmamoğlu arasında oldukça sert bir tartışma yaşandı.

Konu: Celal Şengör

Programa, Kanal İstanbul'un deprem risklerinde tetikleyici rol oynamasıyla ilgili görüşlerini dile getirmesi açısından İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde profesör olanlardan Celal Şengör katılım gerçekleştirdi. İmamoğlu, Şengör'ün programa telefonla bağlanmasının oldukça yanlış bir karar olduğunun altını çizerek, Şengör'ün şuanda programda canlı, kanlı bir şekilde bulunmasının gerektiğinin altını çizdi. Celal Şengör'ün programa telefonla davet edilmesinin ve görüşmenin bu şekilde gerçekleşmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Tartışma Çıktı

İmamoğlu'nun belirttiği bu yanlışlığın hemen sonrasında söz alarak açıklama yapan Türkiye'nin Nabzı programında moderatör olan Didem Arslan, İmamoğlu'na program öncesinde Celal Şengör'ün katılıp katılmaması ile ilgili soru yönetildiğini ve bunu İmamoğlu'nun istemediğini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu ise kendisine asla böyle bir soru yöneltilmediğini açıkladı. Didem Arslan ile bu sebepten dolayı sıcak tartışma yaşandı.

İmamoğlu, Arslan'a dönerek; kendisinin Celal Şengör'ün katılıp katılmaması noktasında itiraz hakkının olup olmadığını bilmediğini, kendisinin bu konuda tecrübe ve deneyime saihp olan televizyon insanı olmadığını aktardı. Arslan bunun üzerine İmamoğlu'na, siyaseti çok iyi bir şekilde öğrendiğini belirtince İmamoğlu, bunun siyaset değil düzgün tavır olduğunu belirtti.

Olay canlı olarak ekranlarda yayınlanırken Twitter'da Didem Arslan ve İmamoğlu destekçileri karşı karşıya geldi. HaberTürk'ün İmamoğlu'nu bozma amacıyla böyle bir program düzenlediğini iddia edenlerin yanı sıra, bunlara karşılık onlarca kişiden HaberTürk'ün objektif yayın yaptığını dile getiren karşılıklar geldi.

İmamoğlu ve Didem Arslan uzun süre gündemde kalırken, İmamoğlu'nun bu konuda haklı olduğu; Celal Şengör'ün telefonla değil, direkt olarak normal bir şekilde katılması gerektiği söylendi. İTÜ Profesörlerinden olan Şengör ayrıca programa ilk bağlandığı esnada "Alovvv" çıkışıyla da binlerce kişi tarafından alay konusu oldu.

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