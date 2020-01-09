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Altındağ’da çocuklar üşümeyecek

400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü. 

Elif Duman
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400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü. 

Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocuklara kışlık mont hediye etti. “Altındağ’da hiçbir çocuk üşümesin” sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukların kışı sıcacık geçirmesi için kolları sıvadı. Altındağlı 400 çocuğa kışlık mont hediye edildi.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Altındağ’ın, çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer… Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı… Bu nedenle ilk etapta Altındağlı 400 çocuğa kışlık kaban ve mont hediye ettik. Daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmek için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
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Bugün 09:39 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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