Başkan Oğuz hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor

Başkan Oğuz, ilçedeki hasta vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Oğuz bu kapsamda, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Oğuz ayrıca, evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Oğuz, evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı Oğuz’a teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da 54 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade ederek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadığını söyledi.

Oğuz, “Bu kapsamda hasta vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatırlarını sorarak, hasbihâl ediyoruz. Ziyaretlerimizle onlara bir nebze de olsa moral verebiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.