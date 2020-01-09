Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:02 TSİ- Belediye G: Bugün 10:03 TSİ

Başkan Oğuz hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastanede ve evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Oğuz, ilçedeki hasta vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Oğuz bu kapsamda, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Oğuz ayrıca, evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Oğuz, evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı Oğuz’a teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da 54 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade ederek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadığını söyledi.

Oğuz, “Bu kapsamda hasta vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatırlarını sorarak, hasbihâl ediyoruz. Ziyaretlerimizle onlara bir nebze de olsa moral verebiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada mask
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada
Altındağ’da çocuklar üşümeyecek mask
Altındağ’da çocuklar üşümeyecek
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
Sokaktaki canlılara mama desteği mask
Sokaktaki canlılara mama desteği
Zirvede karla mücadele mask
Zirvede karla mücadele
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’ mask
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı" mask
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı mask
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı
Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi mask
Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü mask
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Bugün 10:02 TSİ - Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada mask
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
Sokaktaki canlılara mama desteği mask
Sokaktaki canlılara mama desteği
Zirvede karla mücadele mask
Zirvede karla mücadele
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’ mask
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı" mask
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu! mask
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL