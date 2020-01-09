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Usta Şair Nazım Yenimahalle’de anılıyor

Yenimahalle Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ı 118’inci doğum gününde, kendi adını taşıyan sanat merkezinde “Yarına Davet” adlı müzikli sahne gösterisi ile yâd edecek.

Elif Duman
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14 Ocak Salı günü saat 20.00’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösteride usta oyuncu Yetkin Dikinciler’in okuduğu Nazım Hikmet şiirleri, ünlü müzisyen Senem Demircioğlu’nun şarkıları ve İklim Tamkan’ın piyanosu eşliğinde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Şiirleriyle ölümsüzleşen Nazım Hikmet’in 118’inci doğum günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sanatçılar Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Ömer Hayyam, Cemal Süreyya gibi tarihe damga vurmuş şairlerin dizelerini müzik ile buluşturarak dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Nazım eserleri ile yaşıyor

Nazım Hikmet’in doğum gününü kendi adını taşıyan bir sanat merkezinde düzenlenen etkinlikle kutlamanın haklı gururunu yaşadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Nazım Hikmet, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şair ve sanatçılardan biridir. Eserleri Dünyada kabul görmüş ve onlarca dile çevrilmiştir. Onun edebiyat ve sanat dünyasına kazandırdığı bu eserler ile gençlerimiz büyüyor, işçi ve emekçi sınıfının verdiği mücadeleyi kavrama şansı buluyor. Usta şairin 118’inci doğum günü dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinliğe tüm başkentlileri davet ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 10:11 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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