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ATO’dan “kayıt dışı ile mücadeleye” destek çağrısı

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor.”

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, ATO’nun 59 No’lu Kültür ve Sanat Komitesi’ne kayıtlı düğün salonu işletmecileriyle birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’ı ziyaret ederek, sektörde haksız rekabete yol açan kayıt dışı işletmeler konusunda şikâyetlerini iletip, görüş ve önerilerini sundular.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Karayılan’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, işletmelerin ruhsatlarında yer alan iştigal alanlarına göre Katma Değer Vergisi ödediklerini belirterek, bazı işletmelerin ruhsatına sahip olmadığı hizmeti verip daha düşük KDV ödediğini kaydetti. Düğün salonu işletmecilerinin yüzde 18 KDV ödediğini hatırlatan İlik, düşük vergi ödeyen işletmelerin düşük ücret politikasıyla kayıtlı işletmelerin iş hacimlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İlik, “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor.” dedi.

 KAYIT DIŞI İLE ETKİN MÜCADELE

İlik başkanlığında ATO Heyetinde yer alan üyeleri tek tek dinleyen Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vergisini ödeyen ve her türlü kanuni yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin yanında olduklarını söyledi.

Başkent’te kayıt dışı ile daha etkin mücadele etmek için Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Müdürlüğü’nde yapılanma değişikliği yaptıklarını ve bu çalışmanın olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Karayılan, “Klasik ceza anlayışı yerine analize dayalı ve sonuç odaklı bir organizasyon oluşturduk ve kayıt dışı ile mücadelemizi daha da etkin hale getirdik” dedi.

Karayılan konuşmasında denetim çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Düğün salonu işletmecilerinin yüzde 18 KDV ödemek zorunda olduğunu hatırlatan Karayılan, düğün faturalarını işletmeleri adına kesen mükelleflere yönelik kapsamlı bir denetim çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Karayılan, “İşletmeleri kayıt dışı rekabete maruz bırakmamak devletin yani bizim sorumluluğumuzdadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelik Gelir İdaremizin Koordinasyonu’nda yeni Proje ve Mücadele Eylem Planı da uygulamada. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak gerekli çalışmaları yapacağız, ilimizde kayıt dışı çalışma söz konusu olmayacak.” dedi.

ATO heyetinin Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’a gerçekleştirdiği ziyarette, ATO Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ümit Kılıç ile düğün salonu sahipleri Eyüp Tokuştepe, Nurettin Erden ve Aydın Gündoğdu katıldı.
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