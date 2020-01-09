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Keçiören’de 3000 adet ağaç dikimi yapıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle 5 yıl içerisinde ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandıracağız.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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“Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kampüsüne 3000 adet ağaç dikimi yapıldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle 5 yıl içerisinde ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandıracağız.” dedi.

Keçiören Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, Yükseltepe Mahallesi Ağaçlandırma Alanı’na 3000, Şehit Salim Maraş İmam Hatip Ortaokulu bahçesine 250, Abdürrahim Karakoç Anadolu Lisesi bahçesine 250, Abdürrahim Karakoç Kültür Merkezi Ağaçlandırma Alanı’na 2000 adet ağaç dikimi yaparken, son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kampüsüne 3000 adet ağaç dikimi yaptı.

“KEÇİÖREN’İ ANKARA’NIN EN YEŞİL İLÇESİ YAPACAĞIZ”

Keçiören’i, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını belirten Başkan Altınok,  “Keçiören’de herkesin bir dikili ağacı olsun diyerek okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımı yapıyoruz. Keçiören`imizi Ankara`nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız.” dedi.

Keçiören`deki ağaçlandırma çalışmalarını 5 yıl içerisinde tamamlamış olacaklarını da belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Bağlum'a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık'ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören'deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız.”
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Bugün 11:14 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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