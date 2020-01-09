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Çağdaş Sanatlar'da dolu dolu bir yıl

Başkent'in en gözde sanat merkezlerinden biri olan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 yılını da dolu dolu kapattı.

Elif Duman
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Başkent'in en gözde sanat merkezlerinden biri olan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 yılını da dolu dolu kapattı. Merkez geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığı 205 kültür, sanat ve eğitim etkinliğinde 136 bin 983 sanatseveri ağırladı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Başkent Ankara'nın kültür sanat yaşamını renklendirmeye, düzenlediği etkinliklerle Ankara'ya değer katmaya devam ediyor. Başkent'in en gözde sanat merkezlerinden biri olan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 yılını da dolu dolu kapattı. Merkez geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığı 205 kültür, sanat ve eğitim etkinliğinde 136 bin 983 sanatseveri ağırladı.

YIL BOYUNCA 51 SERGİ

Üç büyük sergi salonunda yıl boyunca 51 fotoğraf, resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yüzlerce sanatçıyı Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Birbirinden özel etkinliklere imza atan ÇSM, sadece 4 Ekim’de başlayıp 14 Kasım’da sona eren “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” adıyla  Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Füreya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşan sergide 15 bin kişiyi ağırladı.

BİR YILDA 205 ETKİNLİK

İki çok amaçlı salonu ve sergi alanlarıyla Başkent'in en önemli kültür sanat yapısı olma özelliğini yıllardır koruyan Merkez, 2019 yılında 21 seminer, 6 panel, 3 sempozyum, 10 film festivali ve gösterimi, 9 tiyatro ve 35 konsere ev sahipliği yaptı.

DEV KİTAP BULUŞMASI

Yılın son ayında kitapla, edebiyatla dolu günleri Çankayalılarla buluşturan ÇSM, 2. Çankaya Kitap buluşmasında  13 bin 310 kitapseveri binlerce kitapla, onlarca yayıneviyle buluşturdu. 10 gün süren Çankaya Kitap Günleri boyunca şiirden romana, edebiyat kuramından felsefeye, kadından siyasete geniş bir yelpazeye yayılan onlarca söyleşi ve imza günleri Başkentlilerle buluştu.

Çankaya Kitap Günleri, bu yıl ayrıca şiire ve şiir kitabı yayıncılığına da geniş bir yer ayırdı. Küçük İskender şiiri üzerine bir panel, Mustafa Irgat ve Ahmet Güntan şiirleri üzerine ise iki söyleşinin yer aldığı fuar bir de mektup sergisine ev sahipliği yaptı. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerimizin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergilendiği etkinlik, fuar boyunca binlerce edebiyatseverleri konuk etti.
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Bugün 11:33 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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