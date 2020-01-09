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Pursaklar’da minik öğrenciler sevimli dostlarını unutmadı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde hayvansever öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yaban ve evcil hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde hayvansever öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yaban ve evcil hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Pursaklar Belediyesi’nin Nezaket Okullarındaki kendileri minik, yüreği büyük öğrencileri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ve kuşlara yiyecek bıraktı. Kedi ve köpekler için basit barınaklar yapan çocuklar, bu barınakların içerisine yiyecek bıraktı. Ayrıca kuşların yemeleri için ağaçların üzerine yiyecek bırakan çocuklar, büyüklere de çağrıda bulunarak çevredeki sevimli dostlarımız olan hayvanların ölmemesi için doğaya yiyecek bırakmalarını istedi.

Amaçlarının çocuklara eğitim vermenin yanında onların kendilerini tanımalarını sağlamak olduğunu belirten öğretmenleri ise, "Kış aylarında hayvanların beslenme problemi olduğunu biliyoruz. Buna destek anlamında, öğrencilerimizle birlikte hayvanlara yiyecekler bıraktık. Hayvan sevgisini öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz." dedi.
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Bugün 12:27 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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