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Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Mamak’ta açılıyor

Mamak Belediyesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa ilçede yaşayan yetenekli çocukların sahne sanatları alanında eğitilmesi için "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi" iş birliği protokolü imzaladı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa ilçede yaşayan yetenekli çocukların sahne sanatları alanında eğitilmesi için "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi" iş birliği protokolü imzaladı.

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen protokol törenine Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Projenin Türkiye’de ilk kez Mamak’ta başlatıldığını kaydeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, “Mamak'ta uyguladığımız bu pilot projeyi önce Ankara'nın diğer ilçelerine sonra da Türkiye'nin farklı illerinde uygulayacağız." dedi. Yavuz,  yetenekli çocukları topluma sanat alanında kazandırmak istediklerini, bunun için ilçe genelindeki okullarda yetenek taramaları yapacaklarını söyledi.

Türkiye için çok kıymetli

Projenin başarılı olması halinde ülke genelinde uygulanacağını dile getiren Yavuz, tiyatro atölyelerinde düzenlenecek eğitimlerde sanatçı eğitmenlerin yer alacağını kaydederek, "Akademi öğrencilerine ve öğretmenlerine özellikle telif alanlarında bilgilendirici etkinlikler düzenleyeceğiz. Halk oyunları gibi keyifli alanlarda da eğitmen desteği vereceğiz. Bu faaliyetler sayesinde çocuklarımızın örnek başarılara imza atacağına inanıyorum.

Program kapsamında eğitim alacak çocuklarımızın çok keyifli faaliyetlerini bu salonda izleme fırsatı bulacağız. Mamak Belediyesi ile geliştirdiğimiz bu proje inşallah Bakanlığımız için de bir pilot uygulama niteliğinde taşıyacak. Mamak'ta uyguladığımız bu pilot projeyi önce Ankara'nın diğer ilçelerine sonra da Türkiye'nin farklı illerinde uygulayacağız. Dolayısıyla burada elde edeceğimiz başarı bütün Türkiye için kıymetli olacaktır." dedi.

Mamak’ta müzik hiç susmayacak, perde hiç kapanmayacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eğitimin verileceği Eski Musiki Muallim Mektebi'nden geçmişte birçok ünlü sanatçı çıktığını hatırlatarak, proje doğrultusunda eğitilecek çocukların da gelecekte başarılı sanatçılar arasında yer almasını umduklarını söyledi.

Mamaklı çocukların yeteneklerini geliştirmek istediklerini belirten Köse, " Onlara bir ufuk kazandırarak daha güvenle hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Kültür, olmadan olmaz. İnsanın nasıl yemeğe ihtiyacı varsa kültürel etkinliklere de ihtiyacı vardır." diye konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Yavuz ve Başkan Köse’nin protokolü imzalamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Gençlik Korosu sahne aldı. Koro’nun ardından sahneyi Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin genç yetenekleri aldı. Gençler çaldıkları enstrüman ve seslendirdikleri şarkılarla izleyicilerden büyük alkış aldı.
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Bugün 14:13 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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