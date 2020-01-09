​17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na başvurular başladı

Mars Logistics ve LODER işbirliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda 2020 maratonu başladı. Öğrencilerin takımlar halinde katıldığı yarışma, yaratıcı lojistik çözümlerine yönelik kariyer fırsatı sunuyor. Ödüllü yarışmaya başvuru için son 31 Ocak.

Türkiye’nin lider lojistik şirketi Mars Logistics ve LODER işbirliğiyle gerçekleştirilen ve lojistik sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bu yıl 17.si düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması gençlerle buluşmaya devam ediyor. Lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pek çok donanıma hakim olmayı gerektiren, sektörü yakından tanıma ve analiz etme imkanı sunan Lojistik Vaka Yarışması’na gençler büyük ilgi gösteriyor.

Birincilik ödülü 4500 TL

Lojistik Vaka Yarışması kapsamında ekipler, 3’erli gruplar halinde 3 ayrı kategoride yarışıyor. Ekiplerin verilen vaka üzerinde sunacağı çözümler; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma için 31 Ocak mesai bitimine kadar www.marslogistics.com ve www.loder.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışma sürecinin sonunda finale kalan isimler 18 Mayıs’ta açıklanacak. Yarışmanın final etabı ise Haziran ayında gerçekleşecek.