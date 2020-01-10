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Başkan Altınok: ''Tüm gazetecilerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkan Altınok, mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkate çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik; dünyanın her yerinde kamuoyunun doğru oluşmasına yardımcı olan saygın bir meslektir. Ancak bir o kadar da sorumluluk gerektirir.​

Basın, demokrasilerde 5 güçtür. Ne yok sayılmaları doğrudur ne de basının kendini birinci güç sanması etiktir.

Gazeteci önce vicdanına karşı sorumludur. Zira yanlış bir haber ya da yazının kâğıt üzerinde tekzibi mümkün belki ama vicdanlardaki izini silmek o kadar da kolay değildir.

Gazeteci elbette objektif olmalıdır. Vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine de yürekten bağlı olmalıdır. Doğruluk, dürüstlük, entelektüel değerler ve uluslararası gazetecilik ilkelerinden de ayrılmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta belediyemizdeki basın mensubu arkadaşlarım olmak üzere tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.”​
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Bugün 11:51 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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