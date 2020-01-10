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Başkan Murat Ercan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Ercan, Sincan’a dair projeleri hakkında misafirlerine bilgi verdi. Sıcak bir atmosferde geçen buluşma sonrası gazeteciler, nazik daveti için Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Halkın gözü kulağı olan basın emekçilerinin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Ercan, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Her zaman gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini belirten Başkan Ercan, “Yurdun dört bir yanında fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan tüm emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Gazeteciler milletin ortak sesidir.” ifadelerini kullandı. Sincan’a dair projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Ercan, gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen buluşmada, hatıra fotoğrafı çektirildi. 
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Bugün 17:14 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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