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Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı

Yenimahalle Belediyesi, yaşamın kaçınılmaz doğal bir sonu olan ölüm ve ölüm sonrasında yakınların yaşadığı yas süreci ile ilgili seminer düzenledi.

Tuğçe Cantürk
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Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “Tutulmamış Yas”  adlı seminerde, Psikolog Emine Çalışkan Yılmaz, vatandaşlara yasın evrelerinden bahsederek, “Yasınızı tutun” mesajı verdi.

Yas, kişiden kişiye göre değişiyor

Yasın sevilen birinin ölümü ile ortaya çıkan doğal bir tepki olduğunun altını çizen Yılmaz, “Yas; kaybı yaşayan kişiye, ölen kişi ile olan ilişkiye ve ölüm biçimine göre değişkenlik gösterebilir. Yas tutmanın doğru ya da yanlış yolu yoktur. Herkes üzüntüsünü dini, kültürel, toplumsal ve kişisel inançlarına göre ve ölen kişiyle arasındaki ilişkiye göre yaşar. Ölümün nasıl gerçekleştiği; mesela ani mi, yoksa uzun süreli bir hastalık sonucumu olduğu da tepkilerin farklılaşmasına neden olabilir” dedi.

Yakını ölen bir kişinin acısını yaşarken acil servise götürülmesinin ve sakinleştirici vurulmasının yanlış olduğunu da vurgulayan Psikolog Emine Yılmaz, “Bir yakınınız vefat ettiğinde o acıyla birileri bayılabiliyor ve sonrasında bu kişiler hemen acil servise götürülüyor, sakinleştirici vurduruluyor. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çünkü kişinin o acıyı yaşaması gerekmektedir. Aksine yakınını kaybeden kişinin üzülmemesi, ağlamaması anormal bir davranış olarak kabul edilmektedir. Ayrıca acilde yapılan bu sakinleştiricilerin bir yan etkisi de unutkanlık yapmasıdır” diye konuştu.

“Duygularınızı dile getirin”

Seminerin sonunda yas sürecinde olan kişilere ve yakınlarına önerilerde bulunan Yılmaz, “Yas tutan kişi beslenme, barınma, giyinme gibi temel gereksinimlerini karşılamalı ve uyku düzenini sağlamalıdır.  Kişiye kendini güvende hissedeceği bir ortam oluşturulmalı, kaybın gerçekleştiğini fark etmesi ve kabullenebilmesine yardımcı olmak için ölen kişi hakkında konuşması cesaretlendirilmelidir. Bunun yanında kayıptan doğan üzüntü, acı, sıkıntı, öfke ve çaresizlik gibi duyguların dile getirilmesine izin verilmelidir” dedi.
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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