Kahramankazan Belediyesi'nden dertlere derman olan hizmetler

Hizmetler vatandaşın ayağına gidiyor

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sürekli olarak ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediyeye başvuran ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlıktan ulaştırmaya, ev temizliğinden kişisel bakıma kadar birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Bunların yanı sıra talebe göre, çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan “Gıda Kart”lar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor.

“Mutlulukları en büyük sevincimiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hasta, yaşlı, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Kahramankazan’da nüfusu 55 bine yaklaşan bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza karşı ayrı bir önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışını kendimize rehber edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm ve mutluluğu görmek en büyük sevincimiz” diye konuştu.