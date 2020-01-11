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Mamak’ta kadın kadına konser

Sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarıyla göz dolduran Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirdiği konser etkinliklerine aralıksız devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
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aKşam Grubu’ndan gündüz konseri

 Musiki Muallim Mektebi’nin kapıları bu kez yalnızca kadınlar için açıldı. Kadınların kurduğu ve yalnızca kadınlara müzik yapan bir grup olarak bilinen aKşam Grubu Mamaklı kadınlar için bir konser verdi. Opera’dan Rock’a, Klasik Müzik’ten Rap’a kadar çok geniş yelpazede, çok farklı tarzlarda müzik yapan grup üyeleri Mamaklı kadınlardan büyük alkış aldı.

Sanat ve kültürle iç içe olacağız

Sanata kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ı kültürel alanda ileriye taşımak için kültür ve sanat etkinlilerine önem veriyoruz. Mamak Belediyesi olarak teknik alt yapıyla birlikte kültürel yapının da oluşmasına katkı sağlıyoruz” dedi.
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Bugün 14:21 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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