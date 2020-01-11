Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:26 TSİ- Belediye G: Bugün 14:27 TSİ

Keçiören'de “Alo Çöp Acil” hizmette

“Alo Çöp Acil” hizmetini hayata geçirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplama hizmetiyle ayda 3 milyon tasarruf sağladık” dedi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

BAŞKAN ALTINOK: AYDA 3 MİLYON TL’LİK TASARRUF SAĞLADIK

Keçiören Belediyesi, evsel atıkların alınması konusunda vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap vermek için Alo Çöp Acil hizmetini hayata geçirdi. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda çöpün bulunduğu adrese giden ekipler evsel atıkları daha kısa sürede ortadan kaldırıyor.

“KEÇİÖREN’İN TEMİZLİK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK”

Başkan Turgut Altınok, vatandaşlarının beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini belirterek, “Söz verdiğimiz gibi Keçiören’in temizlik problemini çözdük. Keçiören’de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. İnşallah Keçiören’i gül suyuyla yıkayacağız” dedi.

Keçiören Belediyesine kazandırdıkları yeni hizmet araçlarıyla tasarruf sağladıklarının bilgisini de veren Başkan Altınok şunları söyledi:

“Keçiören Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filomuza iki adet “Alo Çöp Acil” aracı temin ettik. Keçiören’imize kazandırdığımız 50 milyon TL’lik araç filomuzla artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapıyoruz. Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplam hizmetiyle ayda 3 milyon tasarruf sağladık. Böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırıyoruz. Daha temiz, daha hızlı ve daha nitelikli hizmetle buluşan ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

ALO ÇÖP ACİL GECE-GÜNDÜZ HİZMETTE

Bu arada Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyorlar. ​
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de 6000 fidan dağıtıldı mask
Keçiören'de 6000 fidan dağıtıldı
Mamak’ta kadın kadına konser mask
Mamak’ta kadın kadına konser
Kahramankazan Belediyesi'nden dertlere derman olan hizmetler mask
Kahramankazan Belediyesi'nden dertlere derman olan hizmetler
Şampiyon binicilerden Taşdelen'e ziyaret mask
Şampiyon binicilerden Taşdelen'e ziyaret
Girişimci Kadınlara Tablet Dağıtıldı mask
Girişimci Kadınlara Tablet Dağıtıldı
Neşet Ertaş Altındağ’da unutulmadı mask
Neşet Ertaş Altındağ’da unutulmadı
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı mask
Yas tutamıyorsanız okuyun! Yenimahalle'de vatandaşlara yas süreci anlatıldı
Başkan Murat Ercan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu mask
Başkan Murat Ercan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu
Başkan Çetin, gazetecilerle kahvaltı da buluştu mask
Başkan Çetin, gazetecilerle kahvaltı da buluştu
Çankaya’da camiler temizleniyor mask
Çankaya’da camiler temizleniyor

Bugün 14:26 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören'de “Alo Çöp Acil” hizmette mask
Keçiören'de “Alo Çöp Acil” hizmette
Şampiyon binicilerden Taşdelen'e ziyaret mask
Şampiyon binicilerden Taşdelen'e ziyaret
Başkan Murat Ercan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu mask
Başkan Murat Ercan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu
Başkan Çetin, gazetecilerle kahvaltı da buluştu mask
Başkan Çetin, gazetecilerle kahvaltı da buluştu
Çankaya’da camiler temizleniyor mask
Çankaya’da camiler temizleniyor
Başkan Altınok: ''Tüm gazetecilerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum'' mask
Başkan Altınok: ''Tüm gazetecilerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum''
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu! mask
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!
Ekrem İmamoğlu ve Didem Arslan Canlı Yayında Çok Sert Tartıştı! mask
Ekrem İmamoğlu ve Didem Arslan Canlı Yayında Çok Sert Tartıştı!
Başkan Oğuz can dostlarımızı elleriyle besledi mask
Başkan Oğuz can dostlarımızı elleriyle besledi
Ankara İhracatını Arttırdı Ama Yerimiz ''Beş'' Olmamalı mask
Ankara İhracatını Arttırdı Ama Yerimiz ''Beş'' Olmamalı
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar mask
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar

GALERİ

Müzede Selfiie Günü'nde Buluşalım mask
Müzede Selfiie Günü'nde Buluşalım
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL