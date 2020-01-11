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Yiğiner: Yönergeyi mutabakat içerisinde revize edelim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden ANKESOB Başkanı Yiğiner, UKOME tarafından hazırlanan "Ticari Taksi Yönergesi"nin şoför esnafının mağduriyetine yol açmasının önüne geçmek için yeniden gözden geçirilerek, revize edilmesini istedi.

Tuğçe Cantürk
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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ilçelerde ANKESOB'a bağlı  ulaşım hizmeti veren odaların başkanları ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Eryılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi  Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından Aralık 2019'da hazırlanan Ticari Taksi Yönergesi ile ilgili görüş, öneri ve isteklerini dile getirdi. Kente ve ilçelerinde ulaşım hizmeti kalite standartlarının tanımlanması ve bu standartlara uygun kaliteli hizmetin sunulmasının kendileri için de son derece önemli olduğunu belirten Yiğiner, Yönergenin kaliteli hizmet adına iyi taraflarını desteklediklerini ama içinde birçok maddenin uygulanabilir olmasının çok zor olduğunu, bu maddelerin esnafı mağdur edeceğini kaydetti.

Başkan Yiğiner, Yönergenin esnafı mağdur etmemesi için tekrar gözden geçirilerek revize edilmesini, bu anlamda ilgili tüm şoför odaları ile birlikte görüşmeler ve mutabakat içerisinde kaliteye yönelik standartlarda çıtanın yükselmesinin sağlanması için uygulanabilir usul ve esasların düzenlenmesine katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çözüm odaklı yaklaşacaklarını, şoför esnafını mağdur etmeden ortak bir yol bulunması noktasında Ticari Taksi Yönergesi'ni yeniden gözden geçireceklerini ifade etti.
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