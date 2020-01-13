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13 Ocak 2020- Belediye

Mamak evinde rahat kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 15. Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 90-76 galip ayrıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Basketbol Ligi 15. Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 90-76 galip ayrıldı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan, Mustafa Baki Görür 27 sayı (4/8 üçlük), 14 ribaund, 4 asist, Can Akın 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Ogün Sevinç 21 sayı (5/9 üçlük), 6 ribaund, 3 asist, Engin Kalkan 18 sayı (2/2 üçlük), 8 ribaund, 3 asist öne çıkan isimler oldu.

Farkı çift haneler çıkardılar

İlk çeyreğe etkili başlayan rakip takip takım, farkı 6 sayıya kadar çıkararak bu periyodu 20-16 önde tamamladı. Yakın takibini sürdüren Yeşil-Beyazlılar ikinci periyotta etkili oyunu ile farkı 1 sayıya indirerek soyunma odasına 32-31 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte dış atışlarla etkisini iyice arttıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı son çeyreğe 63-52 önde girdi. Son periyotta  başarılı atışlarla rakibin direncini kıran Yeşil-Beyazlılar farkı çift haneler çıkartarak maçtan 90-76 galip ayrıldı.
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13 Ocak 2020 Ankara/ Mamak- Belediye

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