Mamak evinde rahat kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 15. Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 90-76 galip ayrıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan, Mustafa Baki Görür 27 sayı (4/8 üçlük), 14 ribaund, 4 asist, Can Akın 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Ogün Sevinç 21 sayı (5/9 üçlük), 6 ribaund, 3 asist, Engin Kalkan 18 sayı (2/2 üçlük), 8 ribaund, 3 asist öne çıkan isimler oldu.
Farkı çift haneler çıkardılar
İlk çeyreğe etkili başlayan rakip takip takım, farkı 6 sayıya kadar çıkararak bu periyodu 20-16 önde tamamladı. Yakın takibini sürdüren Yeşil-Beyazlılar ikinci periyotta etkili oyunu ile farkı 1 sayıya indirerek soyunma odasına 32-31 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte dış atışlarla etkisini iyice arttıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı son çeyreğe 63-52 önde girdi. Son periyotta başarılı atışlarla rakibin direncini kıran Yeşil-Beyazlılar farkı çift haneler çıkartarak maçtan 90-76 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz