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Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin tonla kapattı

Çankaya Belediyesi kış ayının gelmesiyle birlikte sona eren asfalt sezonunda geçen yılı 105 bin 127 ton asfaltla kapattı.

Elif Duman
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İlçenin birçok noktasında tam kaplama, onarım ve renkli desenli asfalt serimi gerçekleştiren Belediye, her sene olduğu gibi 2019 yılında da tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdü.

Çankaya Belediyesi, 2019 yılını asfalt çalışmalarında her sene olduğu gibi yoğun geçirdi. Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana çalışmalarını ilçenin 123 mahallesinde birden sürdüren Çankaya Belediyesi bir yıl boyunca 105 bin 127 ton asfaltı sokak ve caddelere serdi.

İlçede yer alan 123 mahallede tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama çalışmalarını asfalt sezonu boyunca aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 74 bin 621 ton tam kaplama, 20 bin 670 ton onarım ve 9 bin 836 ton renkli desenli kaldırım çalışması olmak üzere toplamda 105 bin 127 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, 2019 yılında 208 cadde ve sokakta tam kaplama, 1340 cadde ve sokakta ise onarım çalışmalarını tamamladı.
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Bugün 10:09 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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