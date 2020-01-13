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Altındağ kreşlerinde Karagöz günleri

Altındağlı çocuklar Karagöz ve Hacivat ile eğlendi. Altındağ Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, "Karagöz: Hayat Ağacı" isimli gölge oyunuyla buluştu.

Elif Duman
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Altındağlı çocuklar Karagöz ve Hacivat ile eğlendi. Altındağ Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, "Karagöz: Hayat Ağacı" isimli gölge oyunuyla buluştu.

Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları Karagöz ve Hacivat ile bir araya getirdi. Altındağ Belediyesi kreşlerinde, Karagöz ve Hacivat günleri yaşandı. Altındağlı minikler, Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin en popüler iki karakteri ile bir araya geldi, neşe dolu anlar yaşadı.

MİNİKLER ÇOK EĞLENDİ

Altındağ Belediyesi kreşlerinde 3 gün süreyle sergilenen “Karagöz: Hayat Ağacı” isimli gölge oyunu çocukların büyük ilgisini çekti. Çocuklara doğa ve ağaç sevgisini eğlendirerek kazandırmayı amaçlayan oyunda, orman, ağaç ve doğanın önemi üzerinde duruldu. 3, 4 ve 5 yaş sınıflarında eğitim gören tüm öğrencilerin katıldığı oyun, sırasıyla Altındağ Belediyesi kreşlerinin tamamında çocuklarla buluştu.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE…

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Bu nedenle onları kültür ve sanatın en iyi örnekleriyle tanıştırmaya daha kreş yaşlarındayken başladık. Minik öğrencilerin sanatla iç içe olması, böyle güzel örnekleri yakından görmesi ve çok mutlu olması tek temennimiz… Onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize…” dedi.
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Bugün 10:27 TSİ Ankara- Belediye

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