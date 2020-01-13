Aksigorta, Kristal Elma’da 7 ödülün sahibi oldu

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla, sigorta sektörünün sınırlarını zorlayan Aksigorta, Türkiye’nin en prestijli reklam ödüllerinden Kristal Elma’da birbirinden farklı projelerle, ödül törenine damgasını vurdu.

Sigorta bilincini artırmayı, toplumsal bir sorumluluk olarak gören Aksigorta, Akkasko için hazırlanan Yoldaki Tehlikeler radyo spotu ile 1 Kristal Elma, Hayata Devam Sigortası için hazırlanan Virüs ilanları için 1 Kristal ve 1 Gümüş Elma, Lights on – Ads Off özel projesiyle ise 2 Kristal Elma ve 2 Gümüş Elma’nın sahibi olarak, toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Farkındalık yaratan reklamlar

Aksigorta’ya ödül getiren projelerden Virüs ilanlarında, "Bir virüs, arabanıza ya da evinize mal olabilir" mesajıyla sağlık sigortası yaptırmamanın çok daha büyük masraflara yol açabileceğine dikkat çekerek, farkındalık yaratıyor.

Lights on – Ads Off özel projesinde ise sürücülerin dikkat kayıplarında açıkhava reklamlarının da payı olabileceğini göz önünde bulunduran Aksigorta, Kasımpaşa’da çok sık kaza yaşanan bir kavşaktaki trafik ışıklarına yakın bir dijital panoyu kapattı. Kırmızı ışık esnasında dijital panoda geri sayım yapılarak, sürüş sırasında yalnızca yola odaklanılması gerektiği mesajı verildi ve yeşil ışıkla birlikte pano karardı.

“Yoldaki Tehlikeler” projesinde, Akkasko ürünü özelinde yapılan 3 adet radyo spotuyla trafikte acelesi olanların yaratabileceği tehlikelere dikkat çekiliyor.