Yenimahalleliler yaz-kış yüzüyor

Yenimahalle’de kış ayları bir başka keyifli geçiyor. Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin 4 ayrı noktasında hizmet veren yüzme havuzları, kış aylarında da dolup taşıyor. İlçe sakinlerinin ilk tercihleri arasında olan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzları sömestri tatilini değerlendirmek isteyen çocuklara da eğlencenin kapılarını aralıyor.

15 tatil vatandaşın ayağına geliyor

Günün her saati dolup taşan Yenimahalle Belediyesi havuzları, yarıyıl tatilini Ankara’da geçirecek vatandaşların da tatili ayağına getirecek. Yenimahalle havuzlarında uzman personeller, tatil boyunca çocuklara hem yüzme öğretecek hem de eğlence dolu unutulmaz bir tatil yaşatacak.

Yüzme kurslarına yoğun talep

Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan yüzme kurslarına da talep oldukça yoğun. Havuzlarda yaz, kış birer aylık periyotlar halinde eğitimler veriliyor. Dört ayrı havuzda, açıldıkları günden bu yana yaklaşık 100 bin çocuğun eğitim aldığı kurslarda çocuklar hem yüzme öğrendi hem de eğlendi. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenlenen Yenimahalle Belediyesi havuzlarının, spor salonları kısmı da fit olmak isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.

Yenimahalle’ye 5’inci havuz müjdesi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz sınırlarında vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için sosyal tesislerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz” dedi. Yenimahalle Bölgesi’nde 4 faal durumda havuz bulunduğunu ifade eden Yaşar, “İlçemiz sınırlarında 4 havuzumuz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Havuzlarımızın 5’incisini de Ata Mahallesi’nde hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.