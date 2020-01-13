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Başkan Köse: “Taleplere göre hizmet üretiyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle buluşmaları kapsamında her Pazar günü farklı bir mahalleyi kahvaltıda ağırlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gerek esnaf ziyaretleriyle gerekse Tam Açık Kapı uygulaması ile her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle buluşmaları kapsamında her Pazar günü farklı bir mahalleyi kahvaltıda ağırlıyor.

Köse, bu hafta ise Peyami Sefa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle özelindeki yapılması istenen çalışmaları vatandaşlarla hasbihal ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Köse, “Daha huzurlu daha güzel bir Mamak için hemşehrilerimizle istişare edip, taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Talepler doğrultusunda da hizmet üretiyoruz.” dedi.

Daha çabuk çözümü üretiyoruz

Mahalle buluşmalarını planlı programlar dahilinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Köse, “Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Güzel Mamak’ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz.  Bununla birlikte mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbihal ederek istek ve taleplerinize daha çabuk çözümü üretiyoruz.” dedi.
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Bugün 14:06 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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