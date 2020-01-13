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Red Bull Can You Make It ile Avrupa macerası başlıyor

Dünyanın her yerinden toplam 56 ülkeden 200 öğrenci takımının Avrupa’yı baştan sona dolaştığı destansı bir yolculuk olan Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dünyanın her yerinden toplam 56 ülkeden 200 öğrenci takımının Avrupa’yı baştan sona dolaştığı destansı bir yolculuk olan Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı.

Tek para birimi olarak Red Bull kutularının kullanıldığı 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek macera dolu serüvene katılabilmek için üniversite öğrencisi olmak yeterli.

Eşsiz deneyimler yaşatacak bu macerada yer almak isteyen ve 3 kişiden oluşacak ekipler, 17 Şubat 2020 tarihine kadar canyoumakeit.redbull.com adresine bu maceraya neden katılmak istediklerini anlatacağı 1 dakikalık videoları ile başvurabilecek.

Üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatan Red Bull Can You Make It 2020 için geri sayım başladı. 21-28 Nisan tarihleri arasında 56 ülkeden 200 öğrenci takımı; para yerine sadece Red Bull kutularını kullanarak Avrupa’yı baştan sona dolaşacak. Bu sıradışı yolculuk için son başvuru tarihi 17 Şubat 2020.

Öğrenciler, üçer kişilik gruplar oluşturarak bu yarışa neden katılmaları gerektiğini anlattıkları 1 dakikalık video ile canyoumakeit.redbull.com adresine videoları yükleyerek başvuracak. Maceraya seçilenler Avrupa’daki beş başlangıç noktasından birisine uçakla davet edilecek ve yolculuk başlayacak.

200 takım başlangıç noktaları; Barcelona, Amsterdam, Kopenhag, Milano ve Budapeşte’ye dağılacak. Her takım ana hedef olan Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaşmaya çalışacak.

Takımlar sadece ana hedef olan Berlin’e ulaşmayı gözetmeyecek. Aynı zamanda Instagram üzerinden hafta boyunca paylaştıkları hikâyeleri takip edilecek ve puanlama üç faktöre dayalı olacak.

Kontrol Noktası Mücadeleleri, Sosyal Medya ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri tamamlama üzerine kurgulanan yarışta önemli olan; hedefe varacak ilk ekip olmak değil, yolda karşılaşılacak en anlamlı maceralar olacak.

Dünyanın dört bir yanından seçilecek 200 takım; macera dolu yolculukları sırasında yemek, konaklama ve bir sonraki lokasyona ulaşmak gibi ihtiyaçları için para yerine; Red Bull kutularını kullanacak. Tüm bunlar için bir hafta içinde birçok şehirde konaklaması gereken öğrenciler; Berlin’e ulaşana kadar 1000 km yol kat etmek zorunda.

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