Türkiye şampiyonları Nesibe Aydın Okullarında

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsünde düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından her yaştan 400’den fazla dansçının kostümleri ve danslarıyla izleyenleri büyülediği şampiyona izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sporcuların Slow waltz, Tango, Vienese Waltz, Foxtrot, Quickstep gibi Avrupa kökenli danslarla birlikte Samba, Chacha Rumba, Paso Doble, Jive gibi Latin danslarla hünerlerini sergilediği yarışmada Nesibe Aydın Sanat Akademisinin minik dansçılarının tamamı finale kalarak elde edilmesi zor bir başarı kazandılar.

Tamamı yarı final ve finale kalan Nesibe Aydın Sanat Akademisi öğrencilerinin başarısı, 16 sporcunun final derecesi elde etmesi ve Minikler kategorisinde Beliz Güler- Seymen Ali Aydemir çiftinin kazandığı gümüş madalya ile taçlandı.

Yarışma sonunda öğrencilerini kutlayan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci ve Yazar Nesibe Aydın, yaptığı açıklamada; “Çocuklarımın akademik alanda elde ettikleri üst düzey başarıları, sanat ve spor alanlarında da sergilemeleri beni çok mutlu ediyor.

Uzun çalışmalar neticesinde elde edilen bu başarılar, Nesibe Aydın Okulları olarak verdiğimiz disiplinler arası eğitim modelinin bir sonucu.

Bizim gayemiz sanat ile yaşayan, sporu hayat alışkanlığı haline getirmiş, akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirmek. Bugün elde edilen sonuçlardan bir kez daha anlıyorum ki emeklerimiz boşa gitmiyor. Nesibe Aydın Dans Sporu Kupası ve Türkiye Şampiyonasında yarışan çocuklarımla ve tüm dansçılarımızla gurur duyuyorum.” dedi.