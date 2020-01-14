Zorlu Tekstil, Heimtextile’de yenilikçi ürünlerini sergiledi

Zorlu Tekstil, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle ortaya koyduğu yenilikçi ürün ve çözümlerle dünyanın en önemli uluslararası ev tekstili fuarı olan Heimtextile Fuarı’na katıldı. 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta gerçekleştirilen Heimtextile’de, TAÇ ve Valeron markalarının yenilikçi 2020 koleksiyonlarının yanı sıra Korteks’in inovatif ipliklerini de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Ev tekstili ürünleri ve polyester iplik üretiminde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorlu Tekstil Grubu, sürdürülebilir ürün ve çözümleriyle adından söz ettiren dünyanın en önemli uluslararası ev tekstili fuarı Heimtextil’e bu yıl da katılım gösterdi.

Fuarda Zorlu Tekstil, TAÇ’ın geç tutuşur özellikli flame retardant perdesi, kokuyu absorbe eden air cleaning perdesi ve pet şişeden üretilen reborn perdelerini sergiledi. Ayrıca yine TAÇ standı içerisinde 2020 sezonunun en yeni koleksiyonları da ziyaretçilerle buluştu.

Valeron Lab ile teknolojinin trendi

Ar-Ge ve tasarıma büyük yatırımlar yapan Zorlu Tekstil Grubu, Valeron Lab ile Valeron’un yenilikçi yüzünü de Heimtextile Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturdu. Bugüne kadar sade, şık ve rafine konsepti ile yaşam alanlarına özgün bir stil kazandıran Valeron, şimdi de Valeron Lab ile daha renkli ve trend ürünlerini de tüketicilere sundu. Valeron Lab, teknolojik trendlerden beslenen ve Ar-Ge’den ilham alan yaklaşımı ile özellikle Avrupa pazarında çeşitli müşteri gruplarına özel yenilikçi ürünler sunuyor. Koleksiyonlarını başta Avrupa olmak üzere 40’a yakın ülkede 200’ü aşkın noktada kullanıcılarla buluşturan Valeron; Reborn, Crafted, Therapy, Turcotton, Style ve Essentials olmak üzere altı temel seriye sahip olan Valeron Lab ile birlikte eriştiği pazarları ve müşteri çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Grubun özellikle teknik tekstil alanında fark yaratan Avrupa’nın en büyük polyester iplik üreticisi Korteks ise TAÇ UV Resistant, Otomotiv İplikleri, DRY TOUCH®, Recycle, PLA ve pek çok fonksiyonel özellikli farklı tuşeli iplikleri ile Heimtextil’de ziyaretçilerin beğenisine sundu.