SODEX Ankara Fuarı hazırlıkları başladı

Türkiye iklimlendirme sektörünü uluslararası alana taşıyarak sektör ihracatına büyük katkılar sunan SODEX fuarlarının Ankara ayağı, “SODEX Ankara” için hazırlıklar başladı. Ulusal ve uluslararası HVAC&R sektörünü Ankara’da buluşturmaya hazırlanan fuar, sektörün tüm bileşenlerini başkentte bir araya getirecek. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel “İklimlendirme sektörü açısından büyük öneme sahip olan İç Anadolu Bölgesi’nde düzenleyeceğimiz fuar, bir yandan bölgenin potansiyelini ortaya koyarken bir yandan da sektöre önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Doğalgaz, ısıtma, soğutma, klima, pompa, vana, tesisat, su arıtma, jeotermal ve güneş enerjisi ürün gruplarından oluşan iklimlendirme sektörü, hedef pazarlarıyla SODEX Ankara’da bir araya gelecek. Fuar, 30 Eylül-3 Ekim 2020 tarihlerinde ATO Congresium Ankara’da düzenlenecek.

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin, iklimlendirme sanayii için önemli üretim alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti:

“İç Anadolu Bölgesi, Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan iklimlendirme sektörü için çok önemli bir bölge. Sektörün önemli üretim merkezlerine, bayii ve distribütör ağlarına yakınlığı dolayısıyla Ankara’nın nitelikli fuarlarla potansiyelini sergilemesi çok önemli. Bu sebeple 2020 yılında düzenleyeceğimiz SODEX Ankara Fuarı büyük öneme sahiptir. SODEX Ankara Fuarı’nı yaklaşık 5000 m2 alanda, 100’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Firmalar, son teknoloji ürünlerini fuar kapsamında sergileme imkanı bulacak. Fuar, üretici firmaları tek çatı altında bir araya getireceği gibi ziyaretçilerine de sektörün yeniliklerini keşfetme imkanı tanıyacak. Üretim ve kullanım açısından ısıtma, soğutma, klima ve montaj sektörlerinin kalbi olan İç Anadolu’ya ve Ankara’ya yakışan bir etkinliğe imza atacağımıza inanıyorum.”

Katılımcı firmalarına, mevcut müşterilerine doğrudan ulaşma fırsatı sunacak olan fuar ayrıca, gerçekleştirilen hedef ziyaretçi hedef pazar çalışmaları ile de potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşma imkanı sunacak. Fuarın geçtiğimiz ay başlayan satışları hızla devam ediyor. Katılımcı olmak isteyen firmaların sınırlı sayıdaki yer durumunu göz önünde bulundurarak 2020 yılı için başvurularını gecikmeden yapmaları gerekiyor.