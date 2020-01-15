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Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar

Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu öğrencileri minik Seymen ve Bacırerenler, "Teşekkür Belgesi" ile onurlandırıldı.

Elif Duman
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Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu öğrencileri minik Seymen ve Bacırerenler, "Teşekkür Belgesi" ile onurlandırıldı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "27 Aralık 2019 Cuma günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen "27 Aralık Kortej Yürüyüşü"ne katılan Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu öğrencileri küçük Seymen ve Bacıerenlerimiz bizim gururumuz oldu." dedi.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi tarafından yetiştirilen ve 27 Aralık 2019 Cuma günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen "27 Aralık Kortej Yürüyüşü"ne katılan Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu öğrencisi minik Seymen ve Bacırenlere yönelik "Teşekkür Belgesi" takdim töreni düzenlendi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ile Altındağ Şube YKÜ Gülsüm Özbek, Çankaya Şube Yöneticileri Turhan Temur ve Ahmet Gürbüz Özle tarafından minik Seymen ve Bacıerenler "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu Konferans Salonu'nda Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, Altındağ Şube YKÜ Gülsüm Özbek ile Çankaya Şube Yöneticileri; Turhan Temur ve Ahmet Gürbüz Özle'nin katıldığı törende, Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu Müdür Yardımcısı İsmail Ay, öğretmenler Özlem Karaca, Emine Çenli ve  Himmet Özgökkurt da hazır bulundu.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi Başkanı Halil Bahadır Saka, yaptığı konuşmada; "27 Aralık'ta hep beraber çok güzel bir etkinliğe katıldık. Milli Mücadelemizin Büyük Önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelemizin merkezi olan Ankara’ya gelişinin 100.yıl dönümünü kutladık, 27 Aralık Kortejine katılarak Atamızı saygıyla andık.

Bu etkinlik neticesinde hem sizin tecrübeleriniz arttı, büyük bir deneyim kazandınız, hem de Ankara Kulübü'nün ne kadar köklü, ne kadar, büyük ne kadar kurumsal bir yapıya sahip olduğunu hep beraber gördük. Seymenliği, Bacıerenliği ve oyunlarını öğrenmeniz  noktasında birçok aşamadan geçtiniz.

Artık yavaş yavaş Seymenliğe, Bacıerenliğe adım atıyorsunuz. Sizle yaptığımız tüm çalışmalarda, eğitimlerde, kutlama gösterilerinde bizleri fazlasıyla onurlandırdınız. Özellikle 27 Aralık 2019 Cuma günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 27 Aralık Kortejinde inanılmaz derecede iyi bir yürüyüş, duruş sergilediniz.

O gün yüreğinizi ortaya koydunuz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Sizler Ankara'nın kültürel değerlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiğiniz müddetçe bizler de Ankara Kulübü Derneği olarak hep sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, “Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın” talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği'nin Genel  Başkanı Dr. Metin Özaslan da konuşmasında şunları söyledi: "Öncelikle Ankara Kulübümüzün Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendileri küçük ama yürekleri büyük Seymen ve Bacırerenlerimizin yetiştirilmelerinde çok büyük emekleri var. Okulumuzun çok değerli yöneticilerine, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.  

En büyük teşekkür de siz minik seymen ve bacıerenlerimize. Böylesine önemli bir kültürün parçası olmaya yönlendirdikleri ve izin verdikleri için  annelerinize babalarınıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada kalmayacağına, devam edeceğinize inanıyorum. Ankaramızın Seymenlik ve Bacıerenlik kültürü çok önemli bir gelenek, önemli bir eğitim. Öncelikle okulunuz ve  iyi bir eğitim çok önemli.

Kendinizi çok yönlü olarak yetiştirmek çok önemli. Bunların yanına da kültürel, sanatsal değerlerlerle de kendinizi donatacaksınız. 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl kutlama törenleri gerçekten muhteşem oldu. 27 Aralık 1919 Ankaramızın en önemli günü, kızılca günü, Ankara'nın yeniden doğdu gün.

Bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda en önemli dönüm noktalarından birisi. Ve bu yıl, 100. yılı çok başarılı bir şekilde kutladık. Bunda da sizin, okulumuzun çok büyük katkısı var. Böyle bir günde ve önemli bir konumda sizin yer almanız gerçekten gurur verici.

Bunu da belgeleyelim istedik. 100. yılın katılımcısı olarak bu teşekkür belgelerinizi saklamanızı diliyorum. Ankara'nın en köklü geleneği olan Seymenlik ve Bacıerenlik kültürünün bir parçası olduğunuz için sizleri kutluyorum ve  tekrar çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından küçük Seymen ve Bacıerenlere, teşekkür belgeleri takdim edildi.

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