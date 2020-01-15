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Başkan Altınok: "Sağlık konusunda toplumumuzu bilgilendirmek temel görevimiz"

Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen sağlık eğitiminde belediye personellerine yönelik koah, verem ve astım hastalıkları hakkında eğitim verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen sağlık eğitiminde belediye personellerine yönelik koah, verem ve astım hastalıkları hakkında eğitim verildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı ve konforlu yaşamın temeli spordur. Belediye personellerimizden başlayarak sağlık ve spor konusunda halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bizim temel görevimizdir.” dedi.

Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen sağlık seminerde özellikle koah, verem ve astım hastalıkları üzerinde duran uzman Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri Dr. Saadet Karpuzoğlu ve Nejla Yarpuz, belediye personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerle sağlıklı yaşama dair bilgiler verdi. Seminerin sonunda katılımcı personellerin merak ettiği soruları da cevaplayan eğitimciler, verimli bir eğitim programı gerçekleştirildiğini kaydettiler.

“YATIRIM YAPMAK TERİNE SAĞLIK GİDERLERİNE PARA AKTARIYORUZ”

Türkiye’de sağlık giderlerinin çok fazla olduğunu, SGK giderlerinin azalması halinde Türkiye’de yatırım alanlarının genişleyeceğini belirten Altınok, “Kendimiz, ailemiz, ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için sağlığımıza dikkat etmeliyiz.” dedi.

Her vatandaşın her gün aksatmadan fiziksel aktivitelerini yapmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Altınok şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şuanda ülkemizin en büyük gider kalemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleridir. Bu miktar 110 milyar TL’dir. Yani biz yılda yatırımlarımıza 110 milyar TL az kaynak ayırıyoruz. Bunun nedenleri hareketsizlik, spor yapmamak ve sağlığımıza dikkat etmemektir. Hastaneye gidip hem kendimiz bedel ödüyoruz hem de devletimize ve milletimize bedel ödetiyoruz. Türkiye, SGK giderlerini minimize etse, 110 milyar TL’yi yatırıma harcasak Türkiye 2 yılda uçar. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Vatandaşlarımız ve personellerimiz bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler.”
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Bugün 11:26 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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