Personele ilk yardım ve hijyen eğitimi

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, personeline yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütüyor.

Kahramankazan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında uzman eğitmenlerce belediye personeline ilk yardım ve hijyen eğitimleri verildi.

Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda verilen eğitimlere gruplar halinde çok sayıda personel katıldı. Eğitimlere katılan personele genel temizlik ve hijyen konuları ile ilk yardım alanında kapsamlı dersler verildi.

Dersler doğrultusunda eğitmenler özellikle ilk yardımı uygulamalı olarak anlattı.

Tam donanımlı personel

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçeye birlikte hizmet ettikleri personellerini her alanda tam donanımlı olmaları için bu eğitim çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Oğuz, ‘’Bu kapsamda mesai arkadaşlarımıza hayati öneme sahip ilk yardım konusunda uzmanlarca eğitimler verildi. Ayrıca yine önemli konulardan olan hijyen alanında da bu eğitimler verildi. Bu eğitimlerin verilmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim çalışmalarımız bundan sonra da sürecek.’’ diye konuştu.