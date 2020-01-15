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Gordion AVM’den miniklere, Sihirbaz Okulu sürprizi

Gordion AVM, sömestir tatilinde minik konuklarına, hep kitaplarda ve filmlerde gördükleri sihir dünyasının kapılarını aralıyor.

Elif Duman
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Gordion AVM, sömestir tatilinde minik konuklarına, hep kitaplarda ve filmlerde gördükleri sihir dünyasının kapılarını aralıyor. 4-12 yaş arasına yönelik olarak hazırlanan “Sihirbaz Okulu” etkinliğinine katılan çocuklar kendi asalarını tasarlayabilecek ve baş profesör Wizardo Magno ile birlikte sihir dünyayı keşfedecekler.

ANKARA’da 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, bu yarı yıl tatilinde çocukların hayal dünyasına yönelik sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 18-26 Ocak arası gerçekleşecek olan etkinlikte 4-12 yaş arası çocuklar, kitaplardan, filmlerden ve oyunlardan gördükleri sihirbazlık dünyasına, bu kez Gordion AVM’de açılacak Sihirbaz Okulu ile adım atacak.

Sihirbazlığa İlk Adım : Asa Yapım Atölyesi

Çocuklar ahşap çubukları renklendirecek ve ahşap çubuklar üzerine renkli ipler ekleyerek kendi asalarını tasarlayacaklar.

Asalarla İlk Sihir Deneyimi

Çocuklar atölyede yaptıkları asaları deneme şansına sahip olacaklar. Alanda kullanılan özel sensör sayesinde çocuklar parmaklarını havada oynatınca ekranda parmak hareketlerine göre sihirler gerçekleşecek.

Dragowiz Animatronik Ejderha ile Canlanan Resimler

Animatronik ejderha (sensör ile yanına biri gelince kendiliğinden hareket ediyor ve ses çıkarıyor) dekorunun yanında ejderha renklendirecekler ve renklendirdikleri ejderhalar tablete okutunca canlanacak ve uçmaya başlayacak.

9 Sihirbaz Okulu Gösterisi

Minik sihirbaz adayları sahne önünde kendileri için ayrılan yerlerini alacaklar. Herkes hazır olduğunda baş profesör «Wizardo Magno» sahneye çıkacak ve herkesi büyüleyecek şovuna başlayacak.

‘’Yeni Bir Sihirbaz’’ Fotoğraf Çekimi

Çocukların gösteride fotoğrafları çekilerek photoshop üzerinden sihir efekti eklenerek çıktısı hediye edilecek.

9 gün boyunca, 13.00 - 20.00 saatleri arasında ve günde 7 seans şeklinde yapılacak olan etkinlikte, her seansta 30 çocuk kabul edilecek.

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