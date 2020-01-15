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Sincan Belediyesinden “Akıllı Projeler”

Sincan Belediyesi teknolojinin sağladığı imkanlardan vatandaşların daha etkin faydalanması için “akıllı projeleri” hayata geçirdi.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi teknolojinin sağladığı imkanlardan vatandaşların daha etkin faydalanması için “akıllı projeleri” hayata geçirdi. O projeler ATO CONGRESIUM’da kurulan stantta tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle ATO Congresium’da açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi de akıllı projeleriyle ATO Congresium’daydı. Belediyenin “akıllı projeleri” büyük beğeni topladı.

Vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayan projeler, yediden yetmişe tüm Sincanlıların hizmetine sunuldu. Belediye hizmetlerinin az maliyetle verimli şekilde halka ulaşmasını sağlayan akıllı projeler, Sincanlıların teknolojinin nimetlerinden faydalanmasına da olanak sağlıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan standı ziyaret edip projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İşte katılımcılardan tam not alan Sincan Belediyesinin akıllı projeleri:

1- GÜVENLİK KAMERALARI

Kentin dört bir yanına yerleştirilen güvenlik kameraları Sincan’ı 7 /24 kayıt altına alıyor. Kamera görüntülerine, www.sincan.bel.tr uzantılı internet adresindeki “Canlı Yayın” sekmesinden ulaşılabiliyor.

2- PARKLARDA İNTERNET

Sincanlılar 124 farklı noktada; akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarından ücretsiz internet ağı “SINCAN_BEL” ile internete bağlanabiliyor.

3- ŞARJ İSTASYONU

Engel tanımayan vatandaşlarımız Sincan’da yarı yolda kalmıyor, ilçenin dört bir yanına konulan istasyonlar sayesinde araçlarını şarj edebiliyor.

4- MOBİL UYGULAMA

Vatandaşlar Sincan ile ilgili tüm bilgilere ve belediye hizmetlerine cep telefonlarından rahatlıkla ulaşabiliyor.

5- ÇÖZÜM MERKEZİ

Vatandaşa yönelik hizmette kaliteyi arttırmak amacıyla kurulan Çözüm Merkezi, Sincan halkının talep ve şikayetlerine hızlı çözümler üretiyor. Gelen talep ve şikayetler ilgili müdürlüklere iletilerek vatandaşlar en kısa sürede bilgilendiriliyor. 

6- PARDUS

2014 yılından itibaren açık kaynak kodlu yazılımları, sunucu sistemlerinde kullanmakta olan Sincan Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm bilgisayarları kademeli olarak yerli ve milli olan işletim sistemi Pardus’a geçiriyor.

7- YEŞİL ENERJİ

Sincan Belediyesi'nin Yenikent'teki ek binasına kurulan güneş enerjisi sistemi (solar enerji) panelleri sayesinde yenilenebilir elektrik üretiliyor. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

8- BAS KONUŞ

“www.sincan.bel.tr” internet sayfasında yer alan “Bas-Konuş”a tıklayarak vatandaşlara, Sincan Belediyesinin tüm birimlerine hızlı ulaşım imkanı sağlanıyor.

9- E KONSERVATUVAR

Sincan Belediyesi, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gençler, “sincankultur.sincan.bel.tr” adresinden verilen kodu girerek ücretsiz bir şekilde gitar, ney ve bağlama dersi alabiliyor.

10- ROBOTİK KODLAMA

10 ile 13 yaş arasında Sincan’da ikamet eden çocuklara ücretsiz kodlama (yazılım) eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerle gençlere yeni bir yetenek kazandırmak ve yakın gelecekte ülkenin bu alandaki iş gücü ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

11- KÜLTÜR KOD

“Kültür kod” sistemi ile tüm kültür ve sanat etkinliklerinde kare kod uygulanıyor. Etkinliklere katılan vatandaşlar puan toplayarak biriken puanlarla sürpriz hediyeler kazanıyor. 

12- ATIĞI SANATA DÖNÜŞTÜREN KADINLAR

Sincanlı kadınlar, çevre kirliliğine neden olan atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. El emeği ürünleri internet üzerinden satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
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Bugün 15:41 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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