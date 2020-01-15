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Etimesgut Belediyesi E-KPSS kurs kayıtları başladı

Etimesgut Belediyesi, ilçedeki engelli memur adaylarına yönelik 2012 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği E-KPSS Hazırlık ve Ders Kurslarını bu yıl da düzenleyecek.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi, ilçedeki engelli memur adaylarına yönelik 2012 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği E-KPSS Hazırlık ve Ders Kurslarını bu yıl da düzenleyecek. etiSEM bünyesinde düzenlenecek kurs için kayıt işlemleri başladı. Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engelli durumlarına göre gruplandırılacak. Etimesgutta ikamet eden orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunu tüm engelliler bu hizmetten yararlanabilecek.

Eğitimler 25 Ocak tarihinde başlayacak. Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya Dersleri'nin yanında Yurttaşlık Bilgisi, Anayasa ve Genel Kültür gibi konularda dersler verilecek. Kursiyerlere, hafta sonu 4'er saat; 12 hafta 96 Saat hazırlık kurs ve destek hizmeti sunulacak. Ayrıca engelli memur adaylar için 5 deneme sınavı yapılacak. Kursiyerlerin hazırlık kitapları da yine belediye tarafından karşılanacak. E-KPSS 26 Ocak pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav ise 26 Nisan 2020 Pazar günü yapılacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, E-KPSS kurslarıyla 300'e yakın engellinin kamuya yerleştiğini belirterek, "Kurslarımızı bu yıl da gerçekleştireceğiz. İlçemizde ikamet eden ve memur olma hayalli kuran tüm engellilerimizi bu kurs hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum." dedi.
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Bugün 15:45 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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