Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:24 TSİ- Belediye G: Bugün 09:26 TSİ

Altındağ’da engellilere KPSS kursu

Altındağ Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu başlatıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu başlatıyor. Talebe göre belirlenecek olan Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri ile Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde düzenlenecek kurslar için kayıt işlemleri başladı.

Altındağ’da engelli memur adayları için kurslar başlıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla başlatılan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli nedeniyle ya da maddi imkansızlıklar sebebiyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. E-KPSS Hazırlık Kursu için başvuru ve kayıt süreci başladı. Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engel durumlarına göre gruplandırılacak. Altındağ’da ikamet eden tüm engelli vatandaşlar, kurs için başvuruda bulunabilecek.

YOĞUN TALEP VAR

E-KPSS Hazırlık Kursu’na şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı,  “Altındağ’da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkanları olmadığı için kursa gidemiyor ve kaynaklardan faydalanamıyordu. Altındağ’da engelleri aşacağımıza söz vermiştik. Aynen söz verdiğimiz gibi, bu engeli de aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için önümüzdeki günlerde E-KPSS Hazırlık Kursları başlayacak.” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Başkan Balcı “İlçemizde memur olma hayali kuran engelli vatandaşlarımızı bu kurslardan faydalanmaya davet ediyorum. Mahallelerinde bulunan en yakın Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi’ne giderek bilgi alabilirler.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda mask
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda
Kuyumculara ziyaret mask
Kuyumculara ziyaret
Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya’da anıldı mask
Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya’da anıldı
Melekler ilk maçtan galip ayrıldı mask
Melekler ilk maçtan galip ayrıldı
Kış günü pony keyfi mask
Kış günü pony keyfi
Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi mask
Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
2020’nin ilk bebeğinin hediyesi Başkan Ertuğrul Çetin’den mask
2020’nin ilk bebeğinin hediyesi Başkan Ertuğrul Çetin’den
Kreşlerde enerji tasarrufu zamanı mask
Kreşlerde enerji tasarrufu zamanı
Başkan Altınok: "Günü kurtaran değil eskimeyen teknolojileri kullanıyoruz" mask
Başkan Altınok: "Günü kurtaran değil eskimeyen teknolojileri kullanıyoruz"
Keçiören’de 120 minik öğrenciye 120 ağaç sahiplendirildi mask
Keçiören’de 120 minik öğrenciye 120 ağaç sahiplendirildi

Bugün 09:24 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda mask
Etimesgut'tan Yunus Hocasına Can'dan Vefa ve Veda
Kuyumculara ziyaret mask
Kuyumculara ziyaret
Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya’da anıldı mask
Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya’da anıldı
Melekler ilk maçtan galip ayrıldı mask
Melekler ilk maçtan galip ayrıldı
Kış günü pony keyfi mask
Kış günü pony keyfi
Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi mask
Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği mask
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek'' mask
''Avrupa’daki dizel yasağı Türkiye’yi de etkileyecek''

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL